Kulbergs vaļsirdīgi atklāj premjera amata aizkulises, pat parādot, kur atrodas kabineta slēptās durvis
Latvijas jaunieceltais premjerministrs Andris Kulbergs vietnē "Facebook" publicējis vaļsirdīgu video, atklājot, kāda bijusi viņa pirmā darba diena premjerministra amatā.
"Pirmā diena ir pagājusi. Tā bija traka, un esmu saskāries ar interesantām lietām," video uzrunu iesāka politiķis. Viņš atklāja, ka šodien visiem ministriem nosūtījis e-pastus ar lūgumu iesniegt trīs paveicamo darbu sarakstu, ko viņi grasās īstenot turpmāko četru mēnešu laikā. Tomēr jau e-pastu rakstīšanas sākumā viņš saskāries ar "pirmo jautrību".
"Centos visiem ministriem rakstīt kopēju e-pastu, bet šeit [adresātu vietā] nekas neuzrādījās," smejoties norādīja premjers. "Izrādās, katrai ministrijai ir savas individuālās sistēmas. Man bija jākopē visu ministriju e-pasta adreses un no nulles jāievada tās šeit [adresātu vietā],"
Kulbergs pauda izbrīnu par to, ka Ministru kabinetā nav vienotas e-pasta sistēmas un adreses nav pieejamas vienotā formātā. "Tāda mums te tā birokrātija ir – katra ministrija ir sava feodāla valstiņa ar savu sistēmu," pārdomās dalījās politiķis.
Tāpat viņš atklāja, ka aizvadītajā dienā līdz pat trijiem naktī saņēmis instruktāžu no drošības dienestiem par to, kādi drošības pasākumi viņam turpmāk būs jāievēro un kāda rīcība no viņa tiek sagaidīta. "Nu traki!" viņš nopūšoties sacīja. "Divas mašīnas, četri miesassargi. Man tas šķiet pārspīlēti!"
Tomēr vēlāk viņš atzina, ka saprot arī drošības dienestu argumentus, jo viņam esot izskaidrots, ka premjeram jābūt sasniedzamam desmit minūšu laikā jebkuras ārkārtas situācijas gadījumā, kad nepieciešams pieņemt lēmumus, par kuriem tikai viņam ir šādu pilnvaru. "Es to saprotu, bet tas ir tas trakākais, ar ko es nevaru aprast. Nevaru aiziet viens paēst. Tas ir galīgi neorganiski. Tas nav tā, kā es to biju iedomājies," pauda Kulbergs.
Vēlāk premjers turpināja izrādīt savu darba kabinetu, pat parādot, kur tajā atrodas slēptās durvis. Bet noslēgumā viņš rezumēja, ka jau nākamnedēļ sāksies nopietns darbs un viņa darba kalendārs jau esot pilnībā aizpildīts.