Seska ekipāža pirms Portugāles rallija pēdējās dienas kopvērtējumā pakāpusies uz 9. pozīciju
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sestā posma trešajā dienā vienā no ātrumposmiem ieņēma otro vietu un kopvērtējumā pakāpās uz devīto pozīciju.
Jau ziņots, ka otrās dienas pēdējā ātrumposmā pārsita priekšējās riepas un noslēdza dienu kopvērtējumā 18. pozīcijā. Sacensību trešās dienas turpinājumā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža vienā no ātrumposmiem ieņēma otro vietu, atpaliekot tikai no francūža Sebastjēna Ožjē ("Toyota Gazoo"). Vēl divos ātrumposmos Latvijas ekipāža finišēja septītā.
Pēc 19 ātrumposmiem līderpozīcijā atgriezies Ožjē, kurš pirms noslēdzošās sacensību dienas apsteidz tuvāko sekotāju beļģi Tjerī Nevilu par 21,9 sekundēm. Sesks kopvērtējumā zaudē līderim nepilnas septiņas minūtes, taču atpaliek no astotās vietas trīs minūtes.
Svētdien WRC sestais posms noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem, pirmais no kuriem paredzēts plkst. 10.05. Sacensības tiešraidē var redzēt "Go3 Sport 1" kanālā.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.