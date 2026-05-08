VIDEO: smaga trauma pusaudža gados neaptur no spožiem panākumiem sportā - Edijs Sīmanis ir piemērs, kā dzīvot ar jaudu
Edijs Sīmanis ir 34 gadus vecs vīrietis, kura dzīvesstāsts kalpo par piemēru cilvēka gribasspēkam. Viņa ceļš uz šodienas panākumiem sākās ar dramatisku pavērsienu pusaudža gados, kad puisis zāģētavā guva traģisku traumu.
Savā pirmajā darba dienā, strādājot gaterī, Edijs zaudēja plaukstu, un šis notikums uz visiem laikiem mainīja viņa dzīvi – gan fiziskā, gan emocionālā ziņā.
Cīņa ar iekšējo sabrukumu
Edijs atceras liktenīgo brīdi: “Tas viss likās tāds milzīgs murgs. Tu nespēj aptvert, ka tā ir realitāte.” Pēc traumas sekoja ilgs un smags atveseļošanās posms slimnīcā, kad fiziskās sāpes papildināja eksistenciāls apjukums. Zaudētā roka Edijam lika justies tā, it kā visi dzīves sapņi un mērķi būtu izgaisuši vienā mirklī.
Lai mazinātu pārdzīvojumus, viņš uz kādu laiku pazaudēja sevi alkohola lietošanā, kas palīdzēja uz mirkli “atslēgt galvu” no skarbās realitātes. “Iznākot no slimnīcas, protams, galvā bija pilnīgs haoss. Nesapratu neko – kā man rīkoties, kā staigāt, slēpt savu traumu vai neslēpt, ko cilvēki domās, ko teiks,” Edijs atklāti stāsta par savu tā brīža stāvokli.
Zemākais punkts
Trauma bija smaga, bet dzīve Edijam piespēlēja vēl citus pārbaudījumus. Viņam bija nopietns kājas lūzums, un ārsti prognozēja, ka viņš nekad vairs nevarēs skriet. Šis laiks, kad pievienojās neizturamas sāpes kājā un nespēja fiziski kustēties, Edijam bija vēl smagāks posms nekā pēc rokas zaudēšanas.
“Jutos pilnībā “nosēdināts” un zaudējis jebkādu dzīvesprieku.” Tomēr tieši šajā tumšajā periodā dzima viņa dzelžainā apņemšanās: “Ja es dzīvē varēšu vēl kādreiz funkcionēt normāli, bez sāpēm, es nedrīkstu apstāties vairs nekad.”
Jauna personība un sportiskie sasniegumi
Edijs ne tikai spēja atgriezties pie kustības, bet kļuva par aktīvu sportistu, vispirms pievēršoties triatlonam un vēlāk “noķerot vaibu” dinamiskajā “Hyrox” disciplīnā. Visā šajā garajā ceļā bērni ir bijuši viņa lielākais dzinējspēks. Tagad Edijs uz savu pagātni atskatās ar milzīgu pateicību, jo nelaime viņu izveidoja par tādu cilvēku, kāds viņš ir tagad, un tas ir iemesls lepoties.
“Pavisam noteikti es neko es nemainītu savā dzīvē. Tā izveidojusi mani par personību, kāds esmu. Man liekas, viss ir kārtībā.” Edijs ikdienā neizjūt ierobežojumus un sociālajos tīklos ar savu piemēru motivē citus, atgādinot, ka smaids un darītprieks ir galvenās lietas, kas nepieciešamas dzīvē.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “VIDEO: smaga trauma pusaudža gados neaptur no spožiem panākumiem sportā – Edijs Sīmanis ir piemērs, kā dzīvot ar jaudu” saturu atbild SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.