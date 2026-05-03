Georgs Tjumins triumfē junioru velobraucienā Čehijā
Latvijas riteņbraucējs Georgs Tjumins svētdien Čehijā nodrošināja uzvaru divu dienu junioru velobraucienā "Grand Prix West Bohemia" (UCI kat. 2.1).
Otrajā posmā riteņbraucēji veica 107,2 kilometrus, astoņos apļos trīsreiz pārvarot paugurus.
Tjumins ("grenke-Auto Eder") finišēja vadošajā grupā, kas distanci veica divās stundās 29 minūtēs un 15 sekundēs, latvietim izcīnot astoto vietu.
Kopvērtējumā Tjuminam un meksikānim Hosē Rodrigesam ("A.R. Monex") bija vienāds finiša laiks, taču uzvara tika Latvijas riteņbraucējams. Tjumins bija arī ceturtais sprintā iekrātajos punktos un piektais kalnu starpfinišos.
Tikmēr Arvīds Logins svētdien nodrošināja trešo vietu Polijā notikušā junioru velobrauciena "Course de Cujavie" (UCI kat. 2.1) pēdējā, ceturtajā posmā un arī kopvērtējumā. Logins ("Lotus") bija arī otrais sprintā iekrātajos punktos.
"Dobeles Dzirnavnieks"/"Feel Free" riteņbraucēji Ričards Hansons un Roberts Jurjurs kopvērtējumā bija attiecīgi 50. un 83. pozīcijā.