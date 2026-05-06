Latvijas hokeja izlases treniņnometnei pievienojas 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks
Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņnometnei pievienojies 17 gadus vecais uzbrucējs Olivers Mūrnieks, trešdien vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Mūrnieks pērn un šogad pārstāvēja Latvijas U-18 un U-20 izlases pasaules čempionātos, pagājušajā nedēļā palīdzot U-18 komandai pirmo reizi vēsturē sasniegt elites grupas pusfinālu. Šī gada U-18 pasaules čempionātā Mūrnieks ar sešiem (1+5) punktiem septiņās spēlēs dalīja rezultatīvākā spēlētāja godu ar Martinu Klaucānu (5+1), bet U-20 čempionātā piecos mačos tika pie četriem (1+3) punktiem, esot piektais rezultatīvākais komandā.
Klubu sezonu jaunais uzbrucējs aizvadīja Kvebekas augstākās junioru hokeja līgas (QMJHL) klubā Sentdžonas "Sea Dogs", kur 31 mačā izcēlās ar 20 (7+13) punktiem. Nākamajā sezonā Mūrnieks plāno spēlēt Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Bostonas koledžas komandas "Eagles" rindās. Uzbrucējs vasarā, visticamāk, tiks izvēlēts Nacionālās hokeja līgas (NHL) draftā.
Latvijas izlase šovakar un rīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta.
Mači "Xiaomi arēnā" sāksies plkst. 19.30, un tiešraidē tos pārraidīs kanālā TV6.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).