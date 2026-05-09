Seska ekipāža Portugāles rallija trešās dienas ievadā teju izdodas atgriezties labāko desmitniekā
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanis Renārs Francis sestdien Portugālē pasaules rallija čempionāta (WRC) sestā posma trešajā dienā pēc četriem ātrumposmiem kopvērtējumā pakāpās uz 11. vietu.
Seska ekipāža otrās dienas pēdējā ātrumposmā pārsita priekšējās riepas un noslēdza dienu kopvērtējumā 18. pozīcijā.
Sacensību trešās dienas pirmajā ātrumposmā "M-Sport Ford" komandas latviešu ekipāža sasniedza desmito labāko laiku, bet nākamajā ātrumposmā ieņemtā astotā vieta kopvērtējumā ļāva pakāpties uz 11. pozīciju. Nākamajos divos ātrumposmos latvieši atkal finišēja ar desmito labāko laiku.
Pēc 14 ātrumposmiem par kopvērtējuma līderi kļuvis zviedrs Ulivers Sūlbergs ("Toyota Gazoo"), kurš tikai par 0,5 sekundēm apsteidz francūzi Sebastjēnu Ožjē ("Toyota Gazoo"), bet labāko trijnieku noslēdz beļģis Tjerī Nevils ("Hyundai").
⤵️⤵️ to P16. It wasn't good, but it wasn't that bad. Now with the rain you see this shiny stuff and it is just like ice, I got caught out there. pic.twitter.com/3GkyobqM3q
Sesks kopvērtējumā zaudē līderim nepilnas sešas minūtes un atpaliek no labāko desmitnieka 28,8 sekundes.
Sestdien tiks aizvadīti vēl pieci ātrumposmi, bet svētdien WRC sestais posms noslēgsies ar vēl četriem ātrumposmiem.
Sezonas garākajā grunts rallijā paredzēti 23 ātrumposmi ar distanci 344,91 kilometrs.
WRC sezonu Seska ekipāža sāka Zviedrijas rallijā, kur plīsušu riepu un tehnisku problēmu dēļ nespēja cīnīties par augstvērtīgu rezultātu.