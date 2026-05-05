Uzbrucējs Sandis Vilmanis pievienojas hokeja izlases nometnei, Vītoliņš atskaita piecus spēlētājus
Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņnometnei pievienojies uzbrucējs Sandis Vilmanis, bet pieci spēlētāji kandidātu sarakstu atstājuši, vēsta Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Šosezon Nacionālajā hokeja līgā (NHL) debitējušais Vilmanis otrdien kopā ar izlasi aizvadīja pirmo ledus treniņu, bet no kandidātu saraksta dalībai pasaules čempionātā svītroti uzbrucēji Kārlis Ozoliņš un Rodžers Bukarts, kā arī aizsargi Nauris Sējējs, Niks Feņenko un Bogdans Hodass.
22 gadus vecais Vilmanis šajā sezonā NHL klubā Floridas "Panthers", kurā spēlē arī aizsargs Uvis Balinskis, aizvadīja 19 spēles un sakrāja piecus (3+2) punktus. Vēl 58 mačus uzbrucējs aizvadīja fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL), Šarlotas "Checkers" rindās izceļoties ar 38 (17+21) punktiem, bet trīs izslēgšanas turnīra spēlēs viņam bija viens vārtu guvums.
Latvijas izlase turpina trenēties Rīgā un noslēdzošās pārbaudes spēles pirms pasaules čempionāta aizvadīs rīt un parīt savā laukumā pret Norvēģijas valstsvienību. Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē.
Latvijas hokeja izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Klāvs Veinbergs (Kolorādo Koledža, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rihards Bukarts ("Presov", Slovākija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL).