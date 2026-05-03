Mančestras "United" trillerī pieveic "Liverpool" un nodrošina atgriešanos UEFA Čempionu līgā
Mančestras "United" svētdien izcīnīja uzvaru Anglijas futbola premjerlīgas spēlē un nodrošināja atgriešanos UEFA Čempionu līgā pēc divu sezonu pauzes. Mančestras futbolisti savā laukumā ar 3:2 (2:0) pārspēja tiešo konkurenti labāko četriniekā "Liverpool" komandu.
Spēles sestajā minūtē laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Mateušs Kunja, kurš pēc stūra sitiena raidīja vārtos pie futbolista atlēkušo bumbu. Astoņas minūtes vēlāk Benjamins Šeško vārtu priekšā ievirzīja bumbu tīklā.
Otrā puslaika otrajā minūtē Dominiks Soboslai laukuma vidū pārtvēra bumbu un pēc paša gara reida raidīja to mērķī. Deviņas minūtes vēlāk "United" vārtsargs Senne Lammens, ievadot bumbu spēlē, piespēlēja to pretinieku futbolistam, un pēc Soboslai piespēles Kodijs Gapko panāca 2:2.
Tomēr 77. minūtē "sarkanie velni" atguva vadību, Kobijam Maino izdarot precīzu sitienu aiz soda laukuma robežas.
Turnīra līdere ar 76 punktiem 35 spēlēs ir Londonas "Arsenal", kurai ar 70 punktiem 33 mačos seko Mančestras "City". Tuvākajām konkurentēm aizvadot pa 35 cīņām, Mančestras "United" iekrājusi 64 punktus, "Liverpool" un Birmingemas "Aston Villa" guvušas pa 58 punktiem, bet "Bournemouth" ir 52 punkti.