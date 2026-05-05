Šodien 20:59
Lietuviešu leģendas vadībā Klāvs Čavars kļuvis par divkārtēju Azerbaidžānas čempionu basketbolā
Latvijas basketbolists Klāvs Čavars otrdien kopā ar Baku "Sabah" komandu kļuva par Azerbaidžānas čempionu otro sezonu pēc kārtas. Lietuvas basketbola leģendas Rima Kurtinaiša vadītā "Sabah" finālsērijas trešajā spēlē ar 108:95 (25:21, 30:35, 29:26, 24:13) uzveica Abšeronas "Lions" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-0.
Čavars nepilnās 15 minūtēs guva četrus punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.
Čempioniem 26 punkti un astoņas atlēkušās bumbas bija Džastinam Tilmanam, bet 24 punktus guva, septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja un deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Hasani Grevets. Pretiniekiem 25 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles bija tikpat kā visu maču nospēlējušajam Džeimsam Freizeram, kamēr 22 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Arinzam Čidomam.
"Sabah" Azerbaidžānas meistarsacīkstēs uzvarējusi četrus gadus pēc kārtas.