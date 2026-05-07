UEFA Eiropas līgas finālā - "Aston Villa" un "Freiburg". Angļu kluba treneris Emerijs soļa attālumā no piektā Eiropas titula
Spāņu treneris Unajs Emerijs ar Anglijas futbola premjerlīgas klubu Birmingemas "Aston Villa" ceturtdien sasniedza UEFA Eiropas līgas finālu, kurā viņš iepriekš cīnījies ar trīs dažādām komandām un izcīnījis četrus titulus. Birmingemas komandas pretiniece finālā būs "Freiburg" no Vācijas.
Pusfināla atbildes spēlē "Aston Villa" mājās ar rezultātu 4:0 (1:0) pārspēja "Nottingham Forest" un divu maču summā uzvarēja ar 4:1. Spēles 36. minūtē 1:0 panāca Ollijs Votkinss, bet 57. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja pirmajos vārtos asistējušais Emiljano Buendija. Otrā puslaika otrajā pusē Džons Makgins pēc Votkinsa un Morgana Rodžersa piespēlēm guva divus vārtus un nodrošināja "Aston Villa" komandai pārliecinošu uzvaru.
Emerija vadībā trīsreiz UEFA Eiropas līgā uzvarēja "Sevilla" un vienu titulu ieguva "Villarreal", bet ar Londonas "Arsenal" viņš zaudēja cīņā par trofeju.
Otrā pusfinālā "Freiburg" mājās ar 3:1 (2:0) uzvarēja "Braga" un divu maču summā bija pārāka ar 4:3. Pēc pussarga Mario Dorgelesa sarkanās kartītes "Braga" no sestās minūtes spēlēja desmit vīru sastāvā. Vācijas klubam divus vārtus guva Lukass Kiblers un vienreiz pretiniekus pārspēja Džoans Manzabi, bet pretiniekiem vārtus guva Pau Viktors.
Fināls norisināsies 20. maijā Stambulā.
Iepriekšējā sezonā finālā divu Anglijas komandu duelī Totenhemas "Hotspur" ar 1:0 uzvarēja Mančestras "United".