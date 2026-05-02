59 gadu vecumā miris bijušais F-1 pilots Dzanardi
59 gadu vecumā miris bijušais Pirmās formulas (F-1) pilots parariteņbraucējs Alekss Dzanardi, sestdien pavēstīja viņa ģimene.
Dzanardi ģimene ziņojumā norādīja, ka viņš miris piektdien, taču neatklāja nāves iemeslu.
2020. gada jūnijā Dzanardi, kurš tobrīd treniņā vadīja savu paravelosipēdu, iekļuva smagā satiksmes negadījumā, kā rezultātā viņš 18 mēnešus pavadīja slimnīcā.
Nākamā gada decembrī itālis varēja atgriezties mājās, kur viņš turpināja rehabilitāciju patstāvīgi, taču 2022. gadā ugunsgrēkā tika bojāts nepieciešamais aprīkojums. Itālim nācās atgriezties slimnīcā uz nepilniem trīs mēnešiem.
2001. gada 15. septembrī CART sērijas sacensībās Vācijā Dzanardi cieta avārijā, pēc kuras ārstiem izdevās glābt viņa dzīvību, tomēr Dzanardi zaudēja abas kājas.
Jau nākamajā gadā pēc avārijas viņš bija atpakaļ trasē un 2007. gadā pievērsās parasportam. 2016. un 2012. gadā paralimpiskajās spēlēs izcīnīja četras zelta un divas sudraba medaļas sacensībās parariteņbraukšanā.
Viņš ir arī divpadsmitkārtējs pasaules čempions.
Laika posmā starp 1991. un 1999. gadu Dzanardi piedalījās 41 F-1 pasaules čempionāta sacīkstē, pārstāvot "Jordan", "Minardi", "Lotus" un "Williams" komandas.
Karjeras laikā itāļu sportists kļuvis par divkārtēju CART čempionu.