Latvija sola boikotu, skandalozais basketbols Rīgā un Ostapenko dusmas pret krievietēm
Latvijas sporta draugiem aizejošā nedēļa bija ar ļoti plašu emociju gammu – mājās atgriezās olimpisko spēļu varoņi, bet tūlīt gaidāmās paralimpiskās spēles jau iezīmējas ļoti nepatīkamās okupantu atbalstošās krāsās. Tam visam pa vidu basketbola trilleris “Xiaomi Arēnā”. Ja visam nesanāc sekot līdzi, portāls Jauns.lv atgādina par notikušo.
Latvijas un Polijas basketbola izlašu pirmā cīņa no divām trīs dienu laikā bija īsts basketbola saldais ēdiens neitrāliem skatītājiem un poļu faniem. Abu valstu prezidenti – Edgars Rinkēvičs un Karols Navrockis - skatītāju pirmajā rindā, intriga līdz pēdējai sekundei, bet diemžēl mūsu basketbolistu zaudējums. Liela daļa ietekmes uz spēle ritējumu šoreiz jāuzņemas arī mača tiesnešiem, kas bija ļoti pamānāmi gan pamatlaikā, gan pēc finālsvilpes spēlētāju intervijās. Sāpīga neveiksme arī mūsu dienvidu kaimiņiem lietuviešiem, kas septiņarpus minūšu laikā izsēja 21 punkta pārsvaru un viesos piekāpās islandiešiem – interesanti, ka, apskatot pēdējā metiena atkārtojumu, diezgan viegli var pamanīt pat divus nostaigātus. Olimpiskās spēles noslēgušās ar iespaidīgu noslēguma ceremoniju un fantastisku hokeja spēli starp ASV un Kanādas izlasēm, bet mūsu līdzjutējiem liels prieks par Patrīcijas Eidukas veikumu 50 kilometru slēpojumā. Savukārt Latvijas Paralimpiskā komiteja paziņojusi, ka uz savu spēļu atklāšanas ceremoniju nedosies, jo solidarizēsies ar Ukrainu, kas ir satriekta par lēmumu atļaut zem sava karoga startēt dažiem Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem. Zīmīgi, ka šādu īpašo kvotu ieguva arī para kalnu slēpotājs, kura dēļ no dalībnieku sastāva tika izsviests mūsējais Mārtiņš Oliņš. Pret Krievijas sportistēm skaļi nostājusies arī mūsu tenisa karaliene Aļona Ostapenko, kura pateikusi visu ko domā par agresorvalstu sportistu dalību sacensībās.