Leģendārā kalnu slēpotāja Vona: nelaime manā ģimenē notika vienlaikus ar kritienu trasē
Titulētā ASV kalnu slēpotāja Lindsija Vona, kura savainota piedalījās olimpiskajās spēlēs un kritienā piedzīvoja vēl nopietnākas traumas, atklājusi, ka šobrīd atrodas emocionālā melnā joslā, jo tieši šajā laikā viņas ģimenē notika traģēdija.
Laikā, kad viņa pārcieta operācijas Itālijā, mājās no vēža nomira viņas 13 gadus vecais suns Leo. “Šīs bijušas neticami grūtas dienas,” viņa rakstīja “Instagram” kontā. “Iespējams, visgrūtākās manā dzīvē. Es vēl joprojām nevaru pieņemt, ka viņa vairs nav."
“Dienā, kad es kritu, krita arī Leo. Viņam nesen bija diagnosticēts plaušu vēzis, bet nu viņa sirds vairs nespēja darboties. Viņu mocīja sāpes, un ķermenis vairs nespēja turēt līdzi viņa stiprajam prātam,” viņa rakstīja. “Kad gulēju slimnīcas gultā dienu pēc sava kritiena, mēs atvadījāmies no mana lielā puiša. Tik īsā laikā esmu zaudējusi tik daudz sev nozīmīgā. Nespēju tam noticēt."
“Otra tāda Leo nekad nebūs. Viņš vienmēr būs mana pirmā mīlestība,” atzina sportiste. “Šodien dodos uz vēl vienu operāciju. Aizverot acis, domāšu par viņu. Mīlēšu tevi vienmēr, mans lielais puika.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Vona pēc kritiena olimpisko spēļu trasē Kortīnā d'Ampeco ir atgriezusies ASV, taču nespēj nostāvēt uz kājas gūto lūzumu dēļ. Sportiste platformā "X" otrdien informēja, ka vairāk nekā nedēļu nav stāvējusi kājās un nekustīgi gulējusi slimnīcas gultā.
Titulētā 41 gadu vecā sportiste 8. februārī startēja olimpisko spēļu nobrauciena disciplīnā, neskatoties uz iepriekš gūtu kreisā ceļgala krustenisko saišu plīsumu. Vona smago kritienu piedzīvoja jau 13 sekundes pēc starta. Sportiste nedēļu pavadīja slimnīcā Trevīzo, kur viņai veica četras operācijas saistībā ar sarežģītiem kreisās kājas stilba kaula lūzumiem. Sportiste no slimnīcas tika nogādāta Venēcijas lidostā, lai atgrieztos ASV, kur gaidāmas vēl vairākas operācijas. Šādu traumu gadījumā parasti ir jāveic vairākas operācijas.
Slimnīcā dāvanās saņemtās mīkstās rotaļlietas Vona ziedoja Trevīzo slimnīcas bērnu nodaļai, vēstīja Itālijas ziņu aģentūra "Ansa".
Pirms starta olimpiskajās spēlēs Vona pavēstīja, ka viņas kreisajam ceļgalam ir pilnībā sarauta krusteniskā saite, kā arī bojāts menisks un kauls.
Kalnu slēpotāja pagājušajā sezonā pēc teju sešu gadu pārtraukuma atgriezās sacensību apritē. Pagājušajā sezonā viņa kļuva par vecāko sievieti, kura Pasaules kausa izcīņā ir ieguvusi vietu uz goda pjedestāla, Sanvelijas trasē ASV finišējot otrajai supergigantā.
Šosezon pieredzējusī kalnu slēpotāja sacentās astoņās Pasaules kausa sacensībās, no kurām septiņas reizes iekļuva labāko trijniekā.
Vona, kura Pasaules kausā ir izcīnījusi 84 uzvaras, karjeras laikā olimpiskajās spēlēs tikusi zelta un bronzas godalgas nobraucienā, kā arī bronzas supergigantā.