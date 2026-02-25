No amata atkāpies 2030. gada olimpisko spēļu organizatoru komitejas vadītājs
foto: AFP/Scanpix
Sirils Linets (pa kreisi) un Edgars Gropirons.
No amata atkāpies 2030. gada olimpisko spēļu organizatoru komitejas vadītājs

Pēc iekšējām nesaskaņām no amata atkāpies 2030. gada ziemas olimpisko spēļu organizatoru komitejas vadītājs Sirils Linets, otrdien pavēstīja laikraksts "Le Parisien", atsaucoties uz organizatoru paziņojumiem.

"Le Parisien" paziņoja, ka Linets atkāpies no amata, jo vairākiem organizatoru komandas locekļiem bijušas domstarpības ar komitejas priekšsēdētāju Edgaru Gropironu.

Līdz ar Lineta atkāpšanos no amata savas vietas organizatoru komitejā pameta vēl trīs darbinieki.

Tāpat "Le Parisien", atsaucoties arī uz citu mediju ziņoto, izcēla, ka Francijas prezidents Emanuels Makrons noteicis 15. martu kā termiņu, līdz kuram ir jāizveido funkcionējoša organizatoru komiteja.

2030. gada ziemas olimpiskās spēles notiks Alpu reģionā Francijā.

