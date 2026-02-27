Paralimpisko spēļu rīkotāji komentējuši Latvijas plānoto atklāšanas ceremonijas boikotu
Starptautiskā Paralimpiskā komiteja (IPC) nākusi klajā ar skaidrojumu pēc tam, kad Latvija ir starp valstīm, kas plāno boikotēt 2026. gada ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju Veronā. IPC uzsver, ka nacionālajām paralimpiskajām komitejām nav obligāta pienākuma piedalīties ceremonijā, vienlaikus norādot, ka tā respektē valstu lēmumus.
Neilgi pēc Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu noslēguma uzmanība pievērsta paralimpiskajām spēlēm, taču vēl pirms to sākuma izcēlies strīds par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību. Tiek ziņots, ka Somija, Polija, Latvija, Igaunija un Čehija, kā arī Ukraina plāno nepiedalīties atklāšanas ceremonijā.
Strīda iemesls ir četru Baltkrievijas un sešu Krievijas sportistu dalība sacensībās zem savu valstu karogiem. Abu valstu sportisti tika atstādināti no olimpiskajām un paralimpiskajām sacensībām pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Krievijas sportistiem ierobežojumi bija spēkā jau kopš 2014. gada Soču olimpiskajām spēlēm, sākotnēji dopinga skandāla dēļ.
Krievijas un Baltkrievijas sportisti startēs kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā un snovbordā – sporta veidos, kurus tieši nepārvalda IPC. Attiecīgās starptautiskās federācijas, tostarp Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija, aizliegumu nebija atcēlušas, taču Krievija un Baltkrievija panāca sev labvēlīgu lēmumu Sporta arbitrāžas tiesā.
IPC prezidents Endrū Pārsons norādījis, ka komitejai nav pilnvaru atcelt tiesas lēmumu, vienlaikus uzsverot, ka tā “respektē” to valstu nostāju, kuras nolēmušas boikotēt ceremoniju. IPC arī skaidro, ka dalība atklāšanas ceremonijā nacionālajām paralimpiskajām komitejām nav obligāta – tās ir aicinātas piedalīties, taču var izvēlēties to nedarīt dažādu iemeslu dēļ.
Čehijas Paralimpiskā komiteja paziņojusi, ka ceremonijā nepiedalīsies “nekādā formā”, uzsverot, ka neatbalsta Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, kamēr turpinās karš Ukrainā. Arī Igaunijas Paralimpiskā komiteja paudusi solidaritāti ar Ukrainu.
Ukrainas puse iepriekš lūgusi, lai tās karogs netiktu nests atklāšanas ceremonijā.
Ziemas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. līdz 15. martam. Sacensības kalnu slēpošanā un ratiņkērlingā sāksies jau nākamajā dienā pēc atklāšanas ceremonijas.