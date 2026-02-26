Latvijas hokeja nākotnes cerība Alberts Šmits sezonu pabeigs titulētā Vācijas klubā
Vācijas hokeja komanda Minhenes "Red Bulls" paziņojusi, ka līdz šis sezonas beigām to uz īres tiesībām pastiprinājis 18 gadus vecais Alberts Šmits, kuram paredz spožu nākotni.
Līdz šim Šmits spēlēja Somijas augstākās līgas vienībā Mikeli "Jukurit", kas vienojusies ar "Red Bull" par talantīgā aizsarga izīrēšanu līdz šīs sezonas beigām.
Minhenes komandas paziņojumā teikts, ka to pastiprinājis viens no Eiropas spožākajiem hokeja talantiem, kurš atrodas augstu NHL drafta prognozēs. Viņš jau paspējis uzspēlēt arī olimpiskajās spēlēs, kurās Latvijas izlases rindās četrās spēlēs izcēlās ar vienu rezultatīvu piespēli.
"Esam ļoti lepni, ka Alberts izvēlējies mūsu organizāciju. Alberts ir sava vecuma viens no Eiropas labākajiem aizsargiem. Viņam ir lieliski fiziskie dotumi, hokeja prāts un nosvērtība. Viņa sniegums starptautiskajā līmenī un Somijas augstākajā līgā pierādījis, ka jau tagad Šmits var konkurēt augstākajā hokeja līmenī," teikts organizācijas paziņojumā.
Šmits līdz šim "Jukurit" sastāvā 38 spēlēs bija izcēlies ar sešiem vārtiem un septiņām rezultatīvajām piespēlēm. Minhenes "Red Bulls" Vācijas augstākajā hokeja čempionātā ar 87 punktiem ieņem augsto trešo vietu. Iespējamā Šmita debija komandas sastāvā var notikt jau rīt, 27. februārī, kad "Red Bulls" viesosies pie Augsburgas "Panthers".
Minhenes "Red Bulls" dibināts 1998. gadā. Pastāvēšanas vēsturē tas četras reizes kļuvis par DEL līgas čempionu, bet Covid-19 dēļ pārtrauktajā 2019./2020. gada sezonā atradās līderos regulārajā turnīrā. Pēdējais tituls izcīnīts 2022./2023. gada sezonā. Reizi tas spēlējis arī hokeja Čempionu līgas finālā, taču zaudējis.