"Bodo/Glimt" vēlreiz apspēlē "Inter" un izslēdz Itālijas grandu no Čempionu līgas
Norvēģijas futbola klubs "Bodo/Glimt" otrdien otro reizi apspēlēja Milānas "Inter" un sasniedza UEFA Čempionu līgas izslēgšanas spēļu otro kārtu jeb astotdaļfinālu.
Tāpat astotdaļfinālu sasniedza arī Ņūkāslas "United" un Leverkūzenes "Bayer". Izslēgšanas spēļu pirmās kārtas atbildes mačā "Bodo/Glimt" viesos ar 2:1 (0:0) bija pārāka pār "Inter", divu spēļu summā svinot uzvaru ar 5:2.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām nepilnām 13 minūtēm viesus vadībā izvirzīja Jenss Heuge, bet 72. minūtē pārsvaru dubultoja Hakons Evjens. Mazāk kā 15 minūtes līdz pamatlaika beigām vienīgos milāniešu vārtus guva Alesandro Bastoni, kurš nogādāja bumbu Norvēģijas vienības vārtos pēc stūra sitiena.
Savukārt "United" mājās ar 3:2 (2:0) uzvarēja "Qarabag". Divu maču summā Ņūkāslas komanda bija pārāka ar 9:3. Pirmajā puslaikā 2:0 mājinieku labā panāca Sandro Tonali un Žoelintons de Lira, abiem gūstot vārtus mača pirmajās sešās minūtēs. Otrā puslaika ievadā pirmos "Qarabag" vārtus guva Kamilo Durans, bet īsi pēc tam mājiniekiem divu vārtu pārsvaru atjaunoja Svens Botmans. Otrā puslaika turpinājumā pēc Marko Jankoviča neprecīza 11 metru soda sitiena pirmais pie atlēkušās bumbas bija viesu aizsargs Elvins Jafargulijevs, kurš bumbu raidīja vārtos un panāca 2:3.
Tikmēr "Bayer" savā laukumā ar 0:0 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Pirejas "Olympiacos", un divu maču summā ar 2:0 pārāka bija Leverkūzenes komanda.
Jau ziņots, ka astotdaļfinālu sasniedza arī Madrides "Atletico", kas atbildes mačā ar 4:1 pārspēja "Club Brugge" no Beļģijas, divu cīņu summā uzvarot ar 7:4.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".