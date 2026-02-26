Džoels Kenevils kļūst par otro treneri NHL vēsturē ar 1000 uzvarām
Par otro treneri ar vismaz 1000 uzvarētiem mačiem Nacionālajā hokeja līgā (NHL) trešdien kļuva Džoels Kenevils, kura vadītā Anaheimas "Ducks" pārspēja Edmontonas "Oilers" komandu.
"Ducks" divreiz atspēlējās no divu vārtu deficīta un svinēja panākumu ar 6:5 (1:2, 1:2, 4:1). Līdz šim vienīgais treneris NHL vēsturē, kurš bija izcīnījis 1000 uzvaru, bija Skotijs Boumens.
Karjeras laikā Boumens NHL klubus vadīja 2141 spēlē un tika pie 1244 uzvarām, bet Kenevils tagad aizvadījis 1825 spēles un izcīnījis 1000 panākumus. Tuvākie sekotāji ar 945 uzvarētām spēlēm ir Pols Morīss, kurš vada pēdējo divu gadu čempioni Floridas "Panthers", un Lindijs Rafs no Bufalo "Sabres" ar 934 panākumiem.
"Ducks" rindās Leo Kārlsons izcēlās ar 1+2, bet vēl pa vārtiem guva Alekss Kilorns, Īans Mūrs, Bekets Seneke, Olens Zelvegers un Taters Gotjē, savukārt "Oilers" sastāvā precīzi meta Džeks Rosloviks, Raiens Ņūdžents-Hopkinss, Zeks Haimans, Evans Bušārs un Mets Savojs.
"Ducks" ar 65 punktiem 57 spēlēs Rietumu konferencē ieņem piekto pozīciju, bet "Oilers" ar 64 punktiem 59 mačos atrodas septītajā vietā.
Citā spēlē Dalasas "Stars" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) pieveica Sietlas "Kraken" vienību, izcīnot septīto uzvaru pēc kārtas. Mājinieku rindās ar diviem precīziem metieniem izcēlās Vaiats Džonsons, bet pa reizei ripu vārtos nogādāja Mets Dušeins un Sems Stīls. Viesu vienīgos vārtus guva Raikers Evanss.
"Stars" ar 79 punktiem 58 spēles Rietumu konferencē ieņem otro pozīciju aiz līgas līderes Kolorādo "Avalanche", kuras kontā 56 mačos ir 85 punkti. "Avalanche" trešdien viesos ar 4:2 (0:0, 4:2, 0:0) pārspēja Jūtas "Mammoth" hokejistus.
Uzvarētājiem vārtus guva Pārkers Kellijs, Viktors Ūlofsons, Broks Nelsons un Martins Nečass, bet "Mammoth" sastāvā divas reizes izcēlās Dilans Ganters.