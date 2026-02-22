Krievu sportiste Darja Ņeprjajeva paņem svešas slēpes un tiek diskvalificēta olimpisko spēļu 50 kilometru distancē
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs izcīnījusi 11. vietu 50 kilometru klasiskā stila distancē pēc tam, kad sākotnēji priekšā finišējusī neitrālā sportiste Darja Ņeprjajeva tika diskvalificēta.
Ņeprjajeva sacensību laikā sajauca slēpju maiņas boksus un paņēma citas sportistes – vācietes – slēpes. Lai gan viņa finišēja 11. pozīcijā, žūrija pēc sacensībām pieņēma lēmumu par diskvalifikāciju, kas ļāva Eidukai pakāpties par vienu vietu augstāk.
Par pirmo olimpisko čempioni sieviešu 50 kilometru distancē kļuva zviedriete Ebba Andersone, kura finišēja pēc divām stundām, 16 minūtēm un 28,2 sekundēm. Sudraba medaļu izcīnīja norvēģiete Heidija Venga, atpaliekot divas minūtes un 15,3 sekundes, bet bronzu – šveiciete Nadja Kēlina, zaudējot čempionei sešas minūtes un 41,5 sekundes.
Eiduka uzvarētājai piekāpās deviņas minūtes un 13,9 sekundes, sasniedzot visu laiku augstāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanā olimpiskajās spēlēs. Līdz šim sievietēm garākā distance olimpiskajās spēlēs bija 30 kilometri.
Sacensībās startēja 41 sportiste, bet finišu sasniedza 33. Šajās olimpiskajās spēlēs Eiduka iepriekš ieņēma 15. vietu desmit kilometru brīvā stila distancē un 23. vietu 20 kilometru skiatlonā.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdienas vakarā.