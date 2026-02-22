Zuša atvadu cīņa beidzas ar skandālu - duelis ar Zundovski pasludināts par nenotikušu
Sestdien, 21. februārī, "Xiaomi arēnā" norisinājās cīņu šovs "King of Kings (KOK) 128". Cīņu šova galvenais notikums bija boksera Kristapa Zuša karjeras noslēgums.
Latvijas bokserim Kristapam Zutim atvadu cīņa profesionālajā ringā noslēgusies bez oficiāla rezultāta. Duelī ar Juri Zundovski tika fiksēts tā dēvētais “no contest”.
Abi sportisti ringā izgāja ar MMA cimdiem, taču cīņa notika pēc boksa noteikumiem. Jau pašā sākumā Zutis pārkāpa noteikumus, izdarot sitienu ar celi. Tiesnesis nekavējoties apturēja cīņu, bet pēc tam starp bokseri un soģi izcēlās asāks moments – Zutis pagrūda tiesnesi. Pēc īsas apspriedes tika pieņemts lēmums dueli pārtraukt.
Zuti diskvalificē un uzvar Zundovskis 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pNVmk2sELw— Sportistiņš (@Labais_Eksperts) February 21, 2026
Savukārt, pie sava lielākā panākuma profesionālajā ringā tika Latvijas bokseris Milans Volkovs, kurš izcīnīja vakanto Starptautiskās Boksa federācijas starpkontinentālā čempiona jostu.
″King Of Kings 128″ šova ietvaros Volkovs pirmā smagā svara kategorijā (līdz 90,7 kilogramiem) pārliecinoši pēc punktiem pieveica argentīnieti Kristianu Fabjanu Luisu.
Tiesneši Latvijas bokserim piesprieda uzvaru ar 100-90, 99-91 un 99-91.
26 gadus vecā Volkova bilance tagad profesionālajā boksā ir 12-4 un divi neizšķirti, bet argentīnietim šis bija ceturtais zaudējums 17 cīņās.