Balinskis "Panthers" zaudējumā iedzīvojas savainojumā
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis un uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" cieta zaudējumu.
"Panthers" mājās ar 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) piekāpās Bufalo "Sabres", kas punktus guvusi astoņos mačos pēc kārtas.
Balinskis šajā mačā uz ledus bija astoņas minūtes un 38 sekundes, spēli noslēdzot pirmajā periodā gūtās traumas dēļ, kad bloķēja pretinieku metienu. Latviešu aizsargs divreiz meta pa vārtiem un zaudēja vienu ripu, un viņa lietderības koeficients bija neitrāls.
Vilmanis spēlēja septiņas minūtes un 52 sekundes, izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un zaudēja vienu ripu. Vilmaņa lietderības koeficients bija neitrāls. Vienā no spēles epizodēm latviešu hokejists ar ripu trāpīja pa vārtu stabiņu.
Divas minūtes un 12 sekundes pirms pirmā perioda beigām viesiem vairākumu realizēja Alekss Taks, bet otrā perioda 14. minūtē vairākumā 1:1 panāca Metjū Tkačaks. Trešā perioda 12. minūtē Beks Malenstains atguva "Sabres" komandai vadību un 77 sekundes pirms pamatlaika beigām ripu tukšos "Panthers" vārtos ieraidīja Peitons Krebss. Kad līdz beigu signālam bija palikušas 35 sekundes, pēc Sema Beneta metiena Bufalo hokejisti ievirzīja ripu savos vārtos, ļaujot pretiniekiem pietuvoties rezultātā.
Floridas "Panthers" Austrumu konferences kopvērtējumā ar 63 punktiem 59 spēlēs ieņem 14. vietu, bet "Sabres" ar 74 punktiem 59 mačos ir ceturtajā pozīcijā.