Itālijas biatlonists Tommazo Džakomels pārcietis sirds operāciju. Veselības problēmu dēļ viņš bija spiests pamest trasi pēdējās olimpiskajās sacensībās
Itālijas vadošais biatlonists Tommazo Džakomels, kurš bija spiests izstāties no pēdējām sacensībām Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, ir pārcietis sirds operāciju.
Itālijas Slēpošanas federācija paziņoja, ka 25 gadus vecais biatlonists ceturtdien tiks izrakstīts no Milānas “Galeazzi” slimnīcas pēc operācijas, kuru ārsti raksturoja kā “pilnīgi veiksmīgu”.
Sportists sociālajos tīklos paskaidroja, kāpēc bija spiests izstāties no savām pēdējām biatlona sacensībām 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
15 kilometru masu starta sacensībās Džakomels pēc otrās šaušanas bija vadībā, taču drīz apstājās un bija spiests izstāties. “Tūlīt pēc otrā guļus posma mans ķermenis kaut kā pārstāja pareizi darboties, un man bija ļoti grūti elpot un kustēties, tāpēc bija jāapstājas. Tā bija sliktākā sajūta, ko biju esmu piedzīvojis savā dzīvē,” viņš pavēstīja savā “Instagram” kontā.
“Mēģināju ļoti lēni slēpt trešā posma pirmajā daļā, bet ķermenis vairs neļāva man slēpot,” viņš turpināja, taču solīja nepadoties un vēlreiz izmēģināt savu laimi pēc četriem gadiem Francijā.
Slēpošanas federācija paziņoja, ka medicīniskajās pārbaudēs tika atklāja sirds priekškambaru elektrisko impulsu vadīšanas traucējumi, tādēļ bija nepieciešams veikt ablāciju. Turpmāko divu nedēļu laikā sportistam veiks jaunas pārbaudes, pēc kuru noslēgšanas viņš varēs atsākt treniņus.