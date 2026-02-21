Vācijas bobsleja pilote Laura Nolte ar stūmēju Deboru Levi sestdien kļuva par olimpiskajām čempionēm bobslejā divnieku ekipāžām, atkārtojot pirms četriem gadiem iespēto.
Vācijas bobsleja pilotei Laurai Noltei ar stūmēju Deboru Levi izdodas aizstāvēt savu olimpisko titulu
Vācijas bobsleja pilote Laura Nolte ar stūmēju Deboru Levi sestdien kļuva par olimpiskajām čempionēm bobslejā divnieku ekipāžām, nosargājot pirms četriem gadiem izcīnīto titulu.
Noltes ekipāža bija vicelīdere pēc pirmā brauciena, bet nākamajos trīs bija ātrākā finišā un summā vicečempiones, savas tautietes Līzi Bukvicu un Nēli Šuteni, pārspēja par 0,53 sekundēm. Nolte bija tuvu titulam arī monobobslejā, taču piekāpās amerikānietei Elanai Meiersai-Teilorei.
Bronzu izcīnīja ASV ekipāža ar piloti Kailiju Ārmbrasteri-Hamfrīsu un stūmēju Džasmīnu Džounsu. Ārmbrastere-Hamfrīsa ir divkārtēja olimpiskā čempione, divniekos abus zeltus izcīnot laikā, kad vēl pārstāvēja savu dzimteni Kanādu. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies svētdien.