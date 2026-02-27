"VEF Rīga" Kosovā atrod pastiprinājumu garajā galā
Latvijas basketbola kluba "VEF Rīga" sastāvam pievienojies amerikāņu centra spēlētājs Brendons Hafmens, vēsta komanda.
Iepriekš šajā sezonā 27 gadus vecais Hafmens spēlēja Kosovas līgas komandā "Ylli", kur vidēji spēlē guva 11,3 punktus, izcīnīja 7,5 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,1 pretinieku metienu.
Divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības sastāvam pievienojas 27 gadus vecais amerikāņu centrs Brendons Hafmens (Brandon Huffman, 208 cm, 110 kg).
Sezonu iepriekš amerikāņu centrs palīdzēja Izraēlas pēc spēka otrās līgas komandai Eilatas "Hapoel" tikt līdz līgas finālam. 32 nospēlētajās spēlēs Hafmens caurmērā guva 14,4 punktus, izcīnīja 9,6 atlēkušās bumbas un bloķēja 1,9 pretinieku metienus.
No 2022. līdz 2024. gadam Hafmens spēlēja Turcijas pēc spēka otrajā līgā, kur "Bornova Belediye" komandas sastāvā vidēji spēlē guva 15,8 punktus un izcīnīja 13,9 atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja 2,5 pretinieku metienus, savukārt "Harem Spor" rindās viņam caurmērā 12,7 gūti punkti un izcīnītas 9,7 atlēkušās bumbas.
"VEF Rīga" Latvijas-Igaunijas līgas pamatturnīrā ieņem otro vietu. Sezona gan pagaidām nav izdevusies - pirmo reizi neizcīnīts atjaunotais Latvijas kauss, kārtējo sezonu nepārvarēta arī grupa FIBA Čempionu līgā. Sezonas gaitā sastāvu ietekmējušas traumas, kā arī no atsevišķiem spēlētājiem klubs priekšlaicīgi atbrīvojies.