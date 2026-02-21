Katija Rimicāne startā bija 13., bet braucienos finišā uzrādīja piekto un trešo rezultātu, kas summā deva trešo vietu.
Šodien
Latvijas kamaniņu braucēji izcīna divas medaļas Eiropas jaunatnes čempionātā
Latvijas kamaniņu braucēji - Gustavs Babris un Katija Rimicāne - šonedēļ Oberhofā notiekošajā Eiropas jaunatnes čempionātā izcīnīja attiecīgi sudraba un bronzas medaļas individuālajās sacensībās.
Vienlaikus startējot Kontinentālā kausa ieskaitē, Babris abos braucienos bija otrais un uzvarētājam vācietim Eliasam Kempfam zaudēja 0,208 sekundes. Vēl no latviešiem Ādams Šics abos braucienos bija 14. un šādu pašu pozīciju ieņēma arī summā, bet Adrians Šics ierindojās 26. vietā 28 sportistu konkurencē.
Jaunietēm Rimicāne startā bija 13., bet braucienos finišā uzrādīja piekto un trešo rezultātu, kas summā deva trešo vietu 0,435 sekundes aiz uzvarētājas vācietes Fionas Grollas. Katrīna Parfenkova abos braucienos un arī summā bija astotā no 29 dalībniecēm.