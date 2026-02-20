Ukraiņi boikotēs Milānas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju
Ukrainas komanda boikotēs Milānas un Kortīnas ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju Veronā pēc tam, kad spēlēs tika atļauts piedalīties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem ar saviem karogiem, piektdien paziņoja Ukrainas Paralimpiskā komiteja.
"Ukrainas Nacionālā Paralimpiskā komiteja paziņo, ka Ukrainas paralimpiskā komanda un Ukrainas Nacionālā paralimpiskā komiteja boikotē XIV ziemas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju un prasa neizmantot Ukrainas karogu 2026. gada paralimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā," teikts tās paziņojumā. Tomēr paralimpisko spēļu sacensībās Ukrainas sportisti piedalīsies.
Sociālajā tīklā "Facebook" publicētajā paziņojumā Ukrainas Paralimpiskā komiteja norādīja, ka gan sportistus, gan komiteju mulsina Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) 16. februārī pieņemtais lēmums par speciālu dalības ielūgumu piešķiršanu ziemas sporta veidu sportistiem, kas nozīmē, ka Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs piedalīsies desmit sportisti no Krievijas un Baltkrievijas.
"Ne Krievija, ne Baltkrievija neizgāja kvalifikācijas procesu, lai saņemtu licences dalībai Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs," norādīts paziņojumā, piebilstot, ka Krievijas un Baltkrievijas paralimpiskās komitejas pārstāv "valstis, kas veic briesmīgu militāru agresiju Ukrainas teritorijā".
Ukrainas Paralimpiskā komiteja atgādināja, ka daudzas pasaules valstis lūdza papildu vietas, lai to jaunie sportisti varētu piedalīties un sākt attīstīt ziemas paralimpiskos sporta veidus savās valstīs, bet SPK nolēma piešķirt visvairāk vietu tieši Krievijai. Ukrainas puses vērtējumā tas apliecina "sistēmiskās lojalitātes politikas turpinājumu pret valsti, kas šodien ir kļuvusi par militāru draudu praktiski visām Eiropas valstīm".
Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs iepriekš paziņoja, ka Ukrainas amatpersonas un ierēdņi neapmeklēs paralimpiskās spēles Itālijā. Eiropas Komisijas komisārs Glens Mikallefs, kurš ir atbildīgs par paaudžu taisnīgumu, kultūru, jaunatni un sportu, paziņoja, ka neapmeklēs Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu atklāšanu saistībā ar lēmumu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem startēt ar savu valstu karogiem. Arī Lietuvas premjerministre Inga Ruginiene ceturtdien paziņoja, ka atceļ Milānas-Kortīnas paralimpisko spēļu apmeklējumu saistībā ar šo lēmumu.
Jau vēstīts, ka Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Krievijai tika piešķirtas divas vietas kalnu slēpošanā, divas distanču slēpošanā un divas snovbordā. Četras Baltkrievijas vietas ir visas distanču slēpošanā. SPK iepriekš paziņoja, ka pret agresorvalstu sportistiem "izturēsies kā pret jebkuras citas valsts sportistiem". SPK negaidīti atcēla Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju organizācijas ģenerālās asamblejas sēdē septembrī.
Daļējā diskvalifikācija, kuru noteica 2023. gadā, lai aizstātu pilnīgo aizliegumu, kas tika uzlikts pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā, ļāva sportistiem sacensties tikai kā neitrāliem dalībniekiem.
Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) paziņoja, ka pēc kvotu piešķiršanas agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas parasportistiem Latvijas kalnu slēpotājs Mārtiņš Oliņš nestartēs paralimpiskajās spēlēs. Latvija spēlēs būs pārstāvēta ratiņkērlingā jaukto pāru un komandu sacensībās.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies no 6. marta līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Šīs ziemas paralimpiskās spēles iezīmēs 50 gadus kopš vēsturē pirmajām ziemas paralimpiskajām spēlēm, kas 1976. gadā norisinājās Zviedrijā.