Rodions Kurucs ar “Baskonia” triumfē Karaļa kausā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien kopā ar Vitorijas "Baskonia" komandu izcīnīja Karaļa kausa trofeju.
Valensijā notikušā finālturnīra titulspēlē "Baskonia" ar rezultātu 100:89 (26:26, 21:26, 20:20, 33:17) pārspēja Madrides "Real".
Kurucs finālspēlē guva četrus punktus, laukumā pavadītajās nepilnās 20 minūtēs realizējot abus divus divpunktu metienus un izpildot trīs neprecīzus tālmetienus. Latvietis arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, dalīja otru labāko +/- rādītāju komandā (+12) un iekrāja vienu efektivitātes koeficienta punktu.
Trofejas ieguvējiem ar 28 punktiem izcēlās Timotijs Luvavu-Kabarro, 23 punktus guva Jūdžins Omoruji, bet 22 punkti, 11 rezultatīvas piespēles un deviņas atlēkušās bumbas bija Trentam Forestam.
Madridiešiem pa 15 punktiem guva Mario Hezonja un Andress Feliss.
Ceturtdaļfinālā un pusfinālā Kurucs guva pa 14 punktiem katrā spēlē, bet Vitorijas vienība ar 91:81 pārspēja "Tenerife" komandu un ar 70:67 uzvarēja "Barcelona".
Kurucs Karaļa kausā uzvarēja arī 2018. gadā, kad pārstāvēja "Barcelona" klubu. "Baskonia" šajā turnīrā uzvarējusi septiņas reizes, iepriekšējo reizi to paveicot 2009. gadā.