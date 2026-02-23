Ostapenko WTA rangā atgūst vienu pozīciju un kļūst par sezonas līderi kādā statistikas rādītājā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā par vienu pozīciju pakāpusies uz 26. vietu.
Aizvadītajā nedēļā Ostapenko startēja Dubaijas "WTA 1000" turnīrā, kurā zaudēja pirmajā kārtā. Savukārt Darja Semeņistaja turas pirmajā simtnieka un arī šonedēļ atrodas 97. pozīcijā.
Interesanti, ka Aļona Ostapenko ir šīs sezona līdere ar visvairāk uzvarošajiem sitieniem no visām tūres dalībniecēm. Tas gan nav liels pārsteigums, jo Latvijas sportiste allaž ir spēlējusi agresīvi un pati
180 - After the first two WTA-1000 events of 2026, Jelena Ostapenko (180) is the player with the most winners in such events. Powering. @WTA pic.twitter.com/mdX6MxeDPW— OptaAce (@OptaAce) February 23, 2026
Vēl Anastasija Sevastova zaudējusi trīs pozīcijas (186.), Adelina Lačinova atkāpusies par vienu ailīti (590.), bet Beatrise Zeltiņa - par trim (619.). Kāpumi par vienu pozīciju ir Kamillai Bartonei (682.) un Diānai Marcinkēvičai (813.), par trīs vietām kritumus piedzīvojušas Elza Tomase (933.) un Sabīne Rutlauka (1063.), trīs pozīcijas ieguvusi Dārta Feldmane (1280.), bet par vienu atkāpusies Margarita Ignatjeva (1484.).
Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrajā vietā ir Polijas tenisiste Iga Švjonteka, bet trešā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina. Tālāk ir amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, itāliete Jasmīne Paolīni apsteigusi krievieti Mirru Andrejevu un ir septītā, bet desmitnieka beigās ir ukrainiete Eļina Svitoļina un kanādiete Viktorija Mboko.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi piecas pozīcijas un tagad ir 13. vietā. Semeņistaja ir septiņas vietas zemāk (184.), kritumi ir arī par četrām vietām Sevastovai (515.) un Tomasei (595.), kā arī par sešām ailītēm - Bartonei (619.). Rangā ir vēl desmit Latvijas tenisistes. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.
Savukārt Roberts Štrombahs Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis četras vietas un ierindojas 418. pozīcijā. Tikmēr Kārlis Ozoliņš zaudējis piecas pozīcijas un ieņem 784. vietu, Mārtiņš Rocēns veicis astoņu vietu kāpumu (dalīta 1706.), Artūrs Žagars ir četras ailītes augstāk (dalīta 1941.), bet Rihards Neimanis rangā debitē 2048. pozīcijā.
Rangā pirmo pozīciju saglabā spānis Karloss Alkarass, kuram otrajā vietā seko itālis Janiks Siners, bet trešais ir serbs Novāks Džokovičs. Ceturtajā pozīcijā atrodas Aleksandrs Zverevs no Vācijas, piekto vietu saglabā itālis Lorenco Museti, bet sestais arī šonedēļ ir austrālietis Alekss de Minors. Amerikānis Teilors Frics pakāpies uz septīto vietu un apsteidzis kanādieti Fēliksu Ožjē-Aliasimu, devītais arī šajā nedēļā ir ASV tenisists Bens Šeltons, bet labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Bubļiks no Kazahstānas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs ir pozīciju augstāk (528.), Ozoliņš atkāpies par trīs vietām (555.), Žagars savu pozīciju nemaina (dalīta 1255.), bet Rocēns noslīdējis par trīs ailītēm zemāk (dalīta 2347.). Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā Lielbritānijas tenisists Nīls Skupskis.