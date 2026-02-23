"Rīgas zeļļi" maina galveno treneri
Tuvojoties sezonas izšķirošajām spēlēm, basketbola klubs “Rīgas zeļļi” veikuši izmaiņas treneru kolektīva sastāvā. Pēc abpusējas vienošanās komanda šķīrusies no līdzšinējā galvenā trenera Jura Umbraško, vēsta basketbola klubs.
Turpmāk komandas galvenā trenera pienākumus pildīs Dāvis Čoders. Vienlaikus treneru korpusam piesaistīts arī Tokijas Olimpisko Spēļu čempions Raimonds Feldmanis. Dāvis Čoders komandā kā asistents strādā kopš kluba dibināšanas 2023. gadā. Pirms pievēršanās trenera karjerai, Čoders pārstāvēja visu vecumu Latvijas jauniešu izlases, izcīnot vēsturisko bronzas godalgu 2010. gada Eiropas U-18 čempionātā.
Bez zeļļiem kā asistents Čoders uzkrājis bagātīgu pieredzi BK “Ventspils” un “VEF Rīga” klubos, bet šobrīd ir arī viens no Latvijas nacionālās vīriešu basketbola izlases galvenā trenera Sito Alonso asistentiem. “Esmu pateicīgs Jurim par ieguldījumu un uzticību laikā, ko kopā pavadījām “Rīgas zeļļi” kopš kluba pirmās sezonas. Kopā veidojām šīs komandas pamatus, tās identitāti un īpašības, kas ļāva mums būt konkurētspējīgiem un cīnīties par augstākajiem mērķiem.
Tagad uzņemos atbildību par komandu un tās sniegumu. Pieņemu šo izaicinājumu ar lielu atbildības sajūtu un motivāciju. Ticu, ka esam uz pareizā ceļa, un sezonas izšķirošajā posmā mums kopā ir pa spēkam rādīt kvalitatīvu sniegumu, priecēt mūsu atbalstītājus un sasniegt nospraustos mērķus,” pēc kļūšanas par komandas galveno treneri izteicās Dāvis Čoders.
Savukārt Raimonds Feldmanis zināms kā Latvijas 3x3 izlases galvenais stratēģis, kura vadībā komanda izcīnīja zelta medaļas Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tāpat Feldmanis ir iekrājis pieredzi arī klasiskajā basketbolā, strādājot “VEF Rīga”, ukraiņu “Prometey”, kā arī asistējot citam latviešu speciālistam Ainaram Bagatskim Ukrainas nacionālās vīriešu izlases treneru štābā. Savulaik Feldmanis strādājis arī viņpus okeānam, pildot asistenta pienākumus Ņūorleānas “Pelicans” klubā NBA Vasaras līgā.
“Līdz šim grūtākais lēmums zeļļu vēsturē,” par izmaiņām treneru korpusā iesāk kluba prezidents Edgars Buļs. “Vēl decembrī sākām plānot kopīgo nākotni ar treneri Umbraško, bet tagad februārī esam pārtraukuši sadarbību. Bet tāds ir profesionālais sports, jo īpaši trenera amats. Sportā apstākļi mainās ļoti strauji, un jāspēj pielāgoties situācijai. Pēc daudzajām spēlētāju maiņām mums radās sajūta, ka esošajam sastāvam ir nepieciešama svaiga pieeja. Esam ļoti pateicīgi par Umbraško ieguldījumu kluba izveidošanā, attīstība un daudzajos panākumos. Juris ir lielisks profesionālis un vēl lieliskāks cilvēks. Viņš vienmēr paliks zellis nr. 1 - pirmais treneris kluba vēsturē!” emocionāli piebilda Buļs.
“Dāvis Čoders ir loģiska nākamā izvēle galvenā treneram amatam. Viņš mūsu sistēmā strādā no pirmās dienas, pazīst mūsu spēlētājus, spēles stilu, kluba prasības un pieeju. Dāvis šo iespēju ir gaidījis daudzus gadus, gan strādājot pie mums zeļļos, gan arī savulaik skolojoties "VEF Rīga" un BK "Ventspils" pie augsta līmeņa speciālistiem. Ticam, ka Dāvis ir gatavs kļūt par komandas galveno stūrmani, turklāt šo iespēju uztvers ar lielu motivāciju un enerģiju,” Čodera izvēli skaidroja Buļs.
“Tāpat gribējām pievienot ekstra jaudu treneru štābā, tāpēc esam piesaistījuši arī pieredzējušo Feldmani. Raimonds ir viens no labākajiem profesoriem Latvijas basketbolā, vienlaikus arī jau daudz uzvarējis 3x3 disciplīnā. Ticam, ka ar šo treneru sastāvu spēsim sasniegt kluba nospraustos mērķus”