Kristians Anigve (pa labi) (foto: "Rīgas Zeļļi" / Facebook)
Basketbols
Šodien 18:53
"Rīgas zeļļiem" pievienojas ASV NCAA spēlējušais basketbolists Kristians Anigve
Latvijas basketbola klubam "Rīgas zeļļi" pievienojies ASV spēka uzbrucēja pozīcijas spēlētājs Kristians Anigve, trešdien paziņoja vienība. Klubs paziņojumā norādīja, ka 25 gadus vecais basketbolists debitēs Latvijas komandā nākamnedēļ.
Anigve trīs sezonas Nacionālās koledžu sporta asociācijā (NCAA) spēlēja Kalifornijas Universitātes Deivisā komandā. Savā rezultatīvākajā sezonā viņš vidēji izcēlās ar 11,9 punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām, kā arī 1,3 bloķētiem metieniem spēlē.
Pēc tam viņš pārstāvējis komandas Meksikā, Tunisijā, Malaizijā un Taivānā.
"Visu sezonu esam spēlējuši bez izteikta centra spēlētāja, tāpēc priecājamies, ka beidzot mums tāds ir. Cerams, Anigve būs jaudīgs palīgs cīņā zem groziem abās laukuma pusēs," teica kluba prezidents Edgars Buļs.
"Rīgas zeļļi" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas turnīra tabulā atrodas ceturtajā pozīcijā.