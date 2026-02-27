Šaha zvaigznes Magnusa Kārlsena treneris: Dana Reizniece ļoti cenšas visas Kremļa ietekmes problēmas neizcelt
Šaha pasaule ir tik pieraduši pie krievu dominances, ka no tās ir grūti izvairīties. Arī Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) valdē esošā latviete Dana Reizniece ļoti cenšas visas ar agresorvalsti saistītās problēmas noklusēt un neizcelt, intervijā žurnāla "Sporta Avīze" februāra numurā teica slavenā norvēģa Magnusa Kārlsena treneris un aktīvs Kremļa kritiķis Peters Heine Nilsens.
Viņš stāsta, ka šaha saiknes ar Krieviju allaž ir bijušas ļoti spēcīgas un bieži vien sankciju sarakstos pamana cilvēkus, ko iepriekš saticis šaha pasākumos. "Ja kāds mēģina stāstīt, ka Krievijā šahs un politika netiek jaukti, viņš pilnīgi neko nesaprot. Zinot ierasto propagandas scenāriju, pēc katra lielāka turnīra jau var prognozēt, kas, kā un kāpēc tiks izcelts no Kremļa puses," stāsta eksperts. Viņam strādāšana ar Kārlsenu ļauj daudz brīvāk izteikties, jo abi ir mazāk atkarīgi no FIDE labvēlības.
"Mēs esam tik ļoti pieraduši pie krievu dominances, ka no tās ir grūti izvairīties. Par laimi, citos sporta veidos viņu ietekme ir mazāka. Tur arī sākas lielā politika. Piemēram, FIDE valdē ir arī Latvijas politiķe Dana Reizniece un polis Lukašs Turlejs, bet viņi ļoti cenšas visas problēmas noklusēt un neizcelt. Tieši tāpēc šaha pasaule dzīvo šādos apstākļos un realitātē. Šahs pašlaik atrodas skumjā stāvoklī, bet tieši tas mani mudina būt aktīvam. Kad neviens cits neko tādu nedara, es izceļos, bet man tas šķiet pašsaprotami," pauž Peters Heine Nilsens.
"Varam salīdzināt šahu un amatieru boksu. Boksā arī starptautisko federāciju vadīja krievs ar ciešām saitēm ar Kremli – Umars Kremļovs. Savā atbalstā karam viņš bija pārāk tiešs, bravūrīgs un par maz slīpēts, kā rezultātā Starptautiskā Olimpiskā komiteja viņa organizācijai atņēma amatieru boksa pārraudzību, izveidojot citu organizāciju. Dvorkovičs šādā ziņā ir ar lielisku publisko tēlu, tāds kā labais policists – gana mierīgs un bez publiskiem ekstrēmiskiem uzskatiem, deleģē varas instrumentus, vienlaikus nodrošinot, ka var panākt tās lietas, kas viņam ir īpaši svarīgas," uzskata Lietuvā dzīvojošais dānis.
"Tagad FIDE valdē var redzēt, ka viņi nepieņem atklātus Krievijas priekšlikumus, bet nāk klajā paši ar saviem kompromisiem. Piemēram, krievi spēlēs, bet bez karoga. No malas tas izskatās labi, tomēr patiesībā tā ir milzu uzvara Krievijai, kam vairs īsti nav nopietnu ierobežojumu, turklāt tas palīdz arī propagandai mājās. Varējām redzēt, ka Krievijas dāmu izlase starptautiskajā apritē atgriezās jau 2025. gadā," viņš uzsver. "Tāpat vēl viena svarīga lieta, ka šahā kopš kara sākuma nav bijis aizliegums individuāliem sportistiem piedalīties sacensībās, kādi tika ieviesti principā visos pārējos sporta veidos. 2023. gada aprīlī Jans Ņepomņaščijs pat piedalījās cīņā par pasaules čempiona titulu. No krievu perspektīvas, šahs ir bijis ļoti sekmīgs, minimizējot sankcijas līdz niecīgiem apmēriem. Protams, Krievijas Šaha federācija stāsta, ka sankcijas pret viņiem ir smagas, bet, paskatoties kontekstā, viņiem klājas lieliski un Dvorkovičs ir bijis ļoti sekmīgs, to panākot un pasargājot Krieviju no nopietnākām sekām."
Nesen arī Krievijas propagandists Sergejs Karjakins saņēma atļauju turnīros spēlēt zem savas valsts karoga. Kā stāsta šaha eksperts, FIDE ģenerālajā asamblejā pieņēma divus lēmumus par šo – vispirms ar nelielu balsu vairākumu tika atbalstīts krievu priekšlikumu atļaut viņiem pilnībā atgriezties starptautiskajā apritē bez jebkādiem ierobežojumiem, bet mirkli vēlāk tika balsots par FIDE valdes priekšlikumu atļaut sportistu dalību bez himnas un karoga parādīšanās. "Arī tas saņēma vairākuma balsojumu. Pēc tam viņi saprata, ka vienlaikus ar vairākumu pieņemti divi lēmumi, kas viens ar otru ir pretrunās. Tad nu tagad valde izdomājusi, ka realizēs brīvāko no lēmumiem, nepaskaidrojot, kāpēc tika izvēlēts tieši šis, bet gala lēmums tikšot pieņemts kaut kad vēlāk."
Pats Karjakins kara sākumā saņēma sešu mēnešu diskvalifikāciju par saviem Krieviju atbalstošajiem tvītiem, bet tagad jau kļuvis par Krimas senatoru. Peters Heine Nilsens uzskata, ka viņam vajadzētu būt uz mūžu diskvalificētam no šaha.
"Šaha federācija neko nav darījusi šajā kontekstā, šķiet, tāpēc, ka viņiem ir ļoti nepatīkama dilemma. Viņi apzinās, ka var būt sekas no Krievijas, ja Karjakinu diskvalificēs, tāpēc saka, ka viņš jau ir ticis sodīts, un visu šo lietu cenšas noklusēt, reāli neko daudz neizdarot. Piemēram, Dana īsti negrib atbildēt uz šīm pretenzijām, aizbildinoties ar juridiskiem aspektiem,” stāsta eksperts. "Viņi apgalvo, ka es nevaru iesniegt pretenziju, jo jebkādai darbībai nepieciešams juridiski saistošs iesniegums. Bet vienīgie, kas var iesniegt šādu dokumentu, ir pati FIDE. Tāpēc sanāk absurda situācija, kurā visi saprot, ka situācija ir nelikumīga, bet neviens nevar neko izdarīt, jo FIDE nav iesniegusi šo izvērtēšanai."
Par FIDE rīkotājdirektori un valdes priekšsēdētāja Dvorkoviča vietnieci Dana Reizniece strādā kopš 2021. gada. Rīkotājdirektores postenis tika izveidots īpaši viņai. Valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā viņa tika pārapstiprināta arī 2022. gadā jau pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā.
