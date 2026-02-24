Kevins Durants grib pārstāvēt ASV izlasi arī Losandželosas olimpiskajās spēlēs
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Hjūstonas "Rockets" veterāns Kevins Durants izteicis vēlmi pārstāvēt ASV izlasi 2028. gada Losandželosas olimpiskajās spēlēs.
"Negribu, lai manu vārdu svītro no kandidātu saraksta tikai tāpēc, ka esmu to darījis iepriekš un esmu vecāks," par iespēju būt izlases sastāvā nākamajā Olimpiādē pirmdien pēc uzvaras ar 125:105 pār Jūtas "Jazz" sacīja 37 gadus vecais Durants. "ASV izlases vadība zina manu mīlestību pret valstsvienību. Tā ir mana ģimene un es labprāt būtu tās daļa, līdz beigšu spēlēt."
Durants ir piedalījies pēdējās četrās olimpiskajās spēlēs un ir ASV izlases visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Olimpiādēs.
Kā norādīja basketbolists, viņš nevēlas, lai viņam vienkārši iedotu vietu olimpiskajā izlasē, bet vēlas to nopelnīt. "Es saprotu, cik grūts šis lēmums būs ASV izlases ģenerālmenedžerim Grantam Hilam un cik daudz lielisku spēlētāju parādīsies nākamā pusotra gada laikā, turklāt es esmu ļoti vecs salīdzinājumā ar daudziem no šiem spēlētājiem," sacīja Durants. "Es zinu, ka man ir jāstrādā, lai es varētu iekļūt šajā komandā."
2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs Durants kļuva par pirmo amerikāņu spēlētāju, kurš vīriešu basketbolā izcīnījis četras olimpiskās zelta medaļas. ASV zvaigznes Diāna Taurasi un Sjū Bērda izcīnīja piecas zelta medaļas sieviešu basketbolā, taču Durants apgalvo, ka tā nav viņa motivācija vēl vienam olimpiskajam ciklam.
"Man vienkārši patīk pārstāvēt ASV izlasi," teica Durants. "Man patīk pārstāvēt savu valsti. Tā ir pirmā un vissvarīgākā lieta - uzraksts uz krūtīm no kurienes es nāku." Durants savā 18. sezonā NBA vidēji spēlē guvis 25,9 punktus, realizējot 50,7% metienu. Viņš ir sestais visu laiku rezultatīvākais līgas spēlētājs.