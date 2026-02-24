"Pret Dāniju bija jānospēlē daudz labāk!" LHF prezidents Kalvītis vērtē Latvijas hokeja izlases sniegumu olimpiskajās spēlēs
Latvijas vīriešu hokeja izlases starts Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs vērtējams kā apmierinošs, sacīja Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis.
Kā jau ziņots, Latvijas izlase Olimpiādē ierindojas desmitajā vietā. Grupu spēlēs Latvijas valstsvienība ar 1:5 zaudēja nākamajiem čempioniem ASV, ar 4:3 pārspēja Vāciju un ar 2:4 piekāpās Dānijai. Savukārt cīņā par ceturtdaļfinālu ar 1:5 tika atzīts Zviedrijas pārākums.
"Mums jau bija liels gods, ka sasniedzām iespēju spēlēt olimpiskajās spēlēs ar visiem pasaules labākajiem hokejistiem," sacīja Kalvītis. "Arī mums izdevās nokomplektēt gandrīz spēcīgāko sastāvu, izņemot divus trīs spēlētājus, kas nevarēja piedalīties traumu dēļ."
LHF prezidents atzina, ka spriedze, kas bijusi katrā turnīra spēlē, bija prognozēta, bet mērķis kvalificēties ceturtdaļfinālam tomēr netika sasniegts. "Bijām ceļā uz ceturtdaļfinālu, bet diemžēl paklupām pret Dāniju," izlases sniegumu raksturoja Kalvītis. "Manuprāt, šī spēle bija jāaizvada daudz labāk. Bija jāuzvar."
"Rezultāts ir apmierinošs," par turnīru kopumā teica LHF prezidents. "Mēs pēc reitinga esam desmitajā vietā un esam tur, kur esam. Protams, bija unikāla iespēja pakāpties augstāk." Kā atklāja Kalvītis, līgumi ar pašreizējo treneru korpusu, ieskaitot galveno treneri Hariju Vītoliņu, ir līdz šī gada pasaules čempionāta beigām, pēc kura arī tiks lemts par turpmāko sadarbību.
Tāpat LHF prezidents pastāstīja, ka norit regulāras sarunas ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubiem un to pārstāvētajām Amerikas hokeja līgas (AHL) vienībām par vairāku Latvijas izlases spēlētāju iespējamo atbrīvošanu uz maijā gaidāmo pasaules čempionātu Šveicē.
"Ja NHL sistēmas klubs ir "play off" zonā, tad, visticamāk, viņi neatbrīvo spēlētājus," par AHL spēlējošajiem latviešiem sacīja Kalvītis. "Cerības dabūt spēlētājus, ja komanda piedalās izslēgšanas spēlēs arī AHL, ir ierobežotas. Skatīsimies pēc situācijas, jo pirmās izslēgšanas kārtas AHL nav garas."
Arī ar abiem NHL vārtsargiem [Artūru Šilovu un Elvi Merzļikinu] jau olimpisko spēļu laikā izlases vadībai bijušas pārrunas par iespējamo dalību pasaules čempionātā, bet šobrīd nekas konkrēts nav panākts, ņemot vērā, ka turpinās sezona un abu pārstāvētās komandas cīnās par iekļūšanu Stenlija kausa izcīņā.
Latvijas izlase šī gada pasaules čempionātam, kas norisināsies no 15. maija līdz 31. maijam Šveices pilsētās Cīrihē un Friburgā, sāks gatavoties aprīļa sākumā. Latvijas izlase pasaules čempionātā spēlēs A grupā, kur pretiniekos būs ASV, Šveices, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas valstsvienības.
Latvija vs ASV 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs
2026. gada 12. februārī Latvijas hokejisti piedzīvoja zaudējumu ziemas olimpisko spēļu turnīrā pret ASV.