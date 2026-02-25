“Nu re, atkal…” ASV hokejists Džeks Hjūzs atklāj, ko nodomāja, kad olimpiskajās spēlēs uz ledus ieraudzīja savus zobus
Ņūdžersijas “Devils” zvaigzne Džeks Hjūzs svētdien kļuva par galveno varoni 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu vīriešu hokeja finālā, kad papildlaikā guva uzvaras vārtus ASV izlasei pret Kanādu. Tas Hjūzam maksāja arī pāris zobu.
Trešajā periodā Hjūzs saņēma augstu nūju sejā no Floridas “Panthers” un Kanādas izlases uzbrucēja Sema Beneta, kā rezultātā viņš zaudēja vismaz vairākus zobus. Neraugoties uz to, viņš spēja turpināt spēli un platformā “X” izpelnījās milzu atzinību un uzmanību.
Jack Hughes is an Olympic gold medalist. 🥇 #MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/43VCWKdUat— NHL (@NHL) February 22, 2026
Nesen ASV izlases hokejists atklāja, kas viņam ienāca prātā tajā brīdī, kad 22. februāra mačā viņam izsita zobus. "Mana pirmā doma bija izvilkt noraidījumu,“ ASV vīriešu hokeja izlases preses konferencē pēc zelta medaļas iegūšanas sacīja Džeks. "Patiesībā mana pati pirmā doma bija — es paskatījos uz ledus un ieraudzīju savus zobus."
"Es nodomāju: "nu re, atkal"," viņš atcerējās. "Jo es zinu, ka pēdējā reizē, kad tas notika, nebija īpaši jautri."
Taču zobu zaudēšana hokejā ir daļa no spēles. Tāpēc pēc tam, kad Kanādas uzbrucējs Sems Benets ar augstu paceltu nūju pa muti izsita vismaz trīs Džeka zobus, Ņūdžersijas “Devils” spēlētājs īpaši nesatraucās.
"Jums tas noteikti izklausās traki, jo tā ir pavisam cita profesija, bet hokejā — ja tu zaudē zobus, pat nav jautājuma par atgriešanos un spēlēšanu,“ viņš sacīja. "Tas ir automātiski.“
"Es vienkārši aptaustīju muti un biju vīlies, ka esmu pazaudējis zobus,“ viņš skaidroja. "Bet tagad ir kā ir.“
Vaicāts, vai viņš plāno tos drīzumā salabot, Hjūzs norādīja: "Es šos salabošu. Es gribu atpakaļ savu skaisto smaidu.“
ASV izlase par olimpisko čempioni kronēta trīs reizes, iepriekš to paveicot 1960. un 1980. gadā. Pirms 46 gadiem to paveica ASV izlase, kuras sastāvā lielākoties bija amatieri.