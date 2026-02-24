"Rīgas zeļļu" rindas papildina ASV spēlējušais uzbrucējs Ābele
Basketbola kluba "Rīgas zeļļi" sastāvam pievienojies 19 gadus vecais latviešu uzbrucējs Enzo Ābele, vēsta komanda.
Sezonu spēlētājs sāka ASV, pārstāvot Leitonas Kristīgo akadēmiju, bet patlaban atgriezies Latvijā un pārstāvēs gan "Rīgas zeļļus", gan savu sporta skolu "RBS Basketbola klase" Latvijas Jaunatnes basketbola līgā (LJBL).
Šosezon Ābele Leitonas Kristīgās akadēmijas rindās laukumā devās sešās spēlēs, rezultatīvākajā no tām gūstot astoņus punktus. Latvieša pārstāvētā skola sezonas noslēgumā ierindojās 39. vietā starp visām ASV vidusskolām.
Pēc atgriešanās Latvijā viņš LJBL turnīrā piedalījies vienā mačā, kurā 21 minūtē izcēlās ar 15 gūtiem punktiem. Stabilu sniegumu jaunais spēlētājs LJBL demonstrēja arī pagājušajā sezonā, kad "RBS Basketbola klase" sastāvā 12 spēlēs vidēji guva 13,7 punktus, lielāko daļu maču sākot komandas sākumsastāvā.
Tāpat aizvadītajā sezonā Ābele krāja pieredzi arī pieaugušo basketbolā, pārstāvot Nacionālās basketbola līgas komandu "RBS Rīgas Juniori", kur 14 spēlēs caurmērā guva 5,9 punktus.
Starptautisko pieredzi Ābele guvis Latvijas jaunatnes izlasēs, tostarp pārstāvot valsts godu 2023. gada Eiropas U-16 čempionātā.