TEKSTA TIEŠRAIDE. Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; ASV labējie viedokļu līderi nosoda uzbrukumu Irānai

Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; ASV labējie viedokļu līderi nosoda uzbrukumu Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai. Par to paziņoja Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kacs. Viņš norādījis, ka tas darīts, lai novērstu draudus Izraēlai.
Jau ziņots, ka operācijā piedalās arī Amerikas Savienotās Valstis, ziņoja "New York Times", atsaucoties uz avotu.
"Izraēlas valsts veica preventīvu triecienu Irānai, lai novērstu draudus Izraēlai," sacīja Kacs.
Avots Izraēlas Aizsardzības ministrijā aģentūrai "Reuters" pastāstīja, ka trieciens tika saskaņots ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Operācija tika plānota pirms vairākiem mēnešiem, un precīzs sākuma datums tika noteikts pirms vairākām nedēļām, piebilda amatpersona.
Izraēla un ASV veikušas preventīvu triecienu Irānai; Irāna atbildot raidījusi raķetes un dronus
ASV vairāki prominenti labējā spārna viedokļu līderi, arī bijusī kongresmene Mārdžorija Teilore-Grīna, žurnālists Takers Karlsons un komentētājs Niks Fuentess, sestdien nosodīja ASV kopīgi ar Izraēlu veikto uzbrukumu Irānai, cita starpā pārmetot ASV prezidentam Donaldam Trampam, ka viņš nodevis ideoloģiju "Amerika pirmajā vietā", vēsta LETA.
ASV uzbrukumu Irānai nosodījis vairums redzamāko demokrātu, notikušo dēvējot par pretlikumīgu agresiju, savukārt Kongresa republikāņi pamatā Trampam pauduši atbalstu.
Tramps tika ievēlēts, solot izbeigt ārzemju karus un "likt Ameriku pirmajā vietā", Teilore-Grīna atgādināja platformā "X".
"Tie vienmēr ir meli, un Amerika vienmēr ir pēdējā vietā. Bet šoreiz tas jūtams kā vislielākā nodevība, jo tas nāk no tā paša cilvēka un administratora, kam mēs visi ticējām, ka viņš ir citādāks, un kas teica, ka tā vairs nebūs," norādīja bijusī kongresmene, kas joprojām ir ietekmīga balss MAGA kustībā.
Karlsons, konservatīvā telekanāla "Fox News" nesenā zvaigzne, Trampa sestdien izziņoto uzbrukumu Irānai raksturoja kā "absolūti pretīgu un ļaunu".
"Tas pamatīgi sajauks kārtis," Karlsons sacīja telekanāla ABC korespondentam Džonatanam Karlam.
Fuentess jau nedēļām ilgi aģitējis pret karu, prognozējot, ka republikāņi tā rezultātā vēlēšanās cietīs smagu sakāvi.
"Katru dienu ir arvien vairāk argumentu man par labu," sākoties triecieniem Irānai, sestdien platformā "X" pauda Fuentess.
Irānas augstais līderis Alī Hamenejī ir miris, platformā "Truth Social" sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Izraēlas amatpersonas apgalvo, ka Alī Hāmenejī līķis ir atrasts, bet Irānas avoti noliedz, ka viņš ir nogalināts, vēsta "Sky News".
Irānas valsts medijs ziņo: “Es droši varu teikt, ka revolūcijas līderis ir nelokāms un stingrs, vadot kaujas laukā.”
Karš ar Irānu var turpināties ilgi vai tikt izbeigts dažu dienu laikā, amerikāņu tīmekļa izdevumam "Axios" sestdien sacīja ASV prezidents Donalds Tramps.
Jaudīga uguņošana šovakar, paldies 🇮🇷 vietējie sūdzas, ka nevajadzēja jau Ramadānā, tā jau visi neēduši un izsalkuši un vēl stress
Mērķu vidū bija Al Udeidas gaisa spēku bāze Katarā, Al Salema gaisa spēku bāze Kuveitā, Al Dafras gaisa spēku bāze AAE, kā arī ASV jūras karaflote Bahreinā, vēsta LETA, atsaucoties uz Irānas ziņu aģentūra "Fars"
Irāna sestdien veikusi raķešu triecienu ASV flotes bāzei Bahreinā, pavēstīja Bahreinas Nacionālais komunikācijas centrs.
Bahreinā no Džufairas rajona, kur atrodas ASV flotes bāze, paceļas dūmi, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Irāna ir uzbrukusi arī Saūda Arābijai, bet tur visi triecieni atvairīti, pavēstīja Saūda Arābijas Ārlietu ministrija.
Irāna veica triecienus mērķiem ap Rijādu un valsts austrumos.
Saūda Arābija nav atļāvusi izmantot savu gaisa uzbrukumiem Irānai, teikts paziņojumā, piebilstot, ka Teherānas vadība to zinājusi un tomēr uzbrukusi.
Iepriekš vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka uz dienvidaustrumiem no Rijādas, kur gaisa spēku bāzē izvietoti aptuveni 2000 ASV karavīru, pārtverta, domājams, Irānas raķete. Nav ziņu par cietušajiem vai postījumiem.
Ziņu aģentūras AFP žurnālisti vēstīja, ka Rijādā bija dzirdami spēcīgi sprādzieni.
Abū Dabī, AAE, kur pārtvertas vairākas Irānas izšautas raķetes, dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks, vēsta AAE ziņu aģentūra.
Bahreinas galvaspilsētā Manamā Irānas trieciena laikā cietušas vairākas dzīvojamās ēkas, pavēstīja Bahreinas Iekšlietu ministrija.
Sociālajos tīklos publicētā video redzams, kā Manamā netālu no ASV flotes bāzes drons ietriecas augstceltnē.
Kuveitas Veselības ministrija ziņo, ka "reģionālo notikumu kontekstā" ievainoti 12 cilvēki.
Al Salema gaisa spēku bāzē krītoši šrapneļi savainojuši trīs karavīrus.
AAE Dubaijā sestdien bija dzirdami vismaz trīs sprādzieni, bet slavenajā Palmas salā pie viesnīcas "Fairmont The Palm" ieejas izcēlies ugunsgrēks, vēsta laikraksts "The Independent".
Ugunsgrēks izcēlies pēc tam, kad Irānas raķetes uzbrukuma laikā no debesīm nokrita atlūzas, vēsta telekanāls "Sky News".
Stratēģiski svarīgais Hormuza šaurums, kas atrodas Irānas dienvidos starp Persijas līci un Omānas līci, tiks slēgts, vēsta LETA, atsaucoties uz ziņu aģentūra "Tasnim".
Kuģi saņem no Revolūcijas gvardes paziņojumus, ka caur šaurumu nedrīkst izbraukt neviens kuģis, teikuši "Tasnim" avoti.
Par to, ka kuģi saņem brīdinājumus par Hormuza šauruma slēgšanu, ir informēts arī Lielbritānijas Jūras tirdzniecības operāciju dienests.
Hormuza šaurums ir viens no pasaules nozīmīgākajiem jūras tirdzniecības ceļiem un būtiska naftas tranzīta koncentrācijas vieta.
Caur šaurumu tiek pārvadāta aptuveni piektā daļa pasaules naftas un gāzes.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu mazāk nekā 24 stundas pēc uzbrukuma sākšanas Irānai nāca klajā ar ambiciozu paziņojumu, aicinot mainīt režīmu un gāzt Irānas valdību, ziņo "Aljazeera".
Taču pat saskaņā ar Izraēlas izlūkdienestu novērtējumiem iespēja, ka notiks tautas sacelšanās un valdība tiks gāzta, ir ļoti maza.
Netanjahu uzrunāja Irānas sabiedrību ivritā, sakot, ka šis nav karš pret viņiem, taču patiesībā viņš uzrunāja Izraēlas sabiedrību.
Viņš sacīja, ka Izraēla ir spēcīga. Tā var gāzt savu galveno ienaidnieku, un tai ir Amerikas Savienoto Valstu atbalsts.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, vēsta LETA, atsaucoties uz Irānas Sarkano Pusmēnesi.
Triecienos cietušajās vietās darbojas 220 Sarkanā Pusmēness komandas, glābšanas darbi turpinās, norādīja organizācijas pārstāvis sakariem presi.
Triecienos cietušas 24 no Irānas 31 provinces.
Raķetes triecienā Minabā, Hormozgānas provincē Irānas dienvidos, raķete trāpījusi meiteņu pamatskolai, un tur dzīvību zaudējuši vismaz 85 cilvēki, pavēstīja reģiona prokuratūra.
Ārlietu ministrija (ĀM) pagaidām nav paredzējusi speciālus reisus Latvijas valstspiederīgo aizgādāšanai prom no Tuvo Austrumu valstīm, bet tur nokļuvušajiem iedzīvotājiem sniedz telefoniskas un rakstiskas konsultācijas, izriet no ĀM sniegtās atbildes aģentūrai LETA.
