Ķīnas frīstaila slēpotāja Gu izcīna otro olimpisko titulu rampā.
Citi sporta veidi
Šodien 13:59
Ķīnas frīstaila slēpotāja Gu izcīna otro olimpisko titulu rampā
Ķīnas sportiste Ailīna Gu svētdien Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs uzvarēja sacensībās rampā, šajā disciplīnā kļūstot par divkārtēju čempioni.
Gu pirms četriem gadiem šajā disciplīnā uzvarēja arī Pekinas Olimpiādē.
Ķīnas sportiste labākajā braucienā sasniedza rezultātu 94,75 punkti, bet otrā bija cita ķīniete Lī Faņhui, kura tika pie 93,00 punktiem. Bronzas medaļu ar 92,50 punktiem izcīnīja Zoja Atkina no Lielbritānijas.
Gu šī bija trešā medaļa šajās olimpiskajās spēlēs - pie sudraba viņa tika "Big Air" disciplīnā, kurā uzvarēja arī iepriekšējā Olimpiādē, un sloupstailā, atkārtojot četrus gadus seno panākumu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.