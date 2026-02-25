VIDEO: "Es to neatdošu!" Donalds Tramps apliek ap kaklu ASV hokejista izcīnīto olimpisko zelta medaļu
Pēc izcīnītas uzvaras Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs ASV vīriešu hokeja izlase tika uzaicināta apciemot ASV prezidentu Donaldu Trampu Baltajā namā. Vizītes laikā tika piedzīvota komiska situācija.
Jau ziņots, ka Milānā ASV ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Kanādu. ASV izlase par olimpisko čempioni kronēta trīs reizes, iepriekš to paveicot 1960. un 1980. gadā. Pirms 46 gadiem to paveica ASV izlase, kuras sastāvā lielākoties bija amatieri.
Hokejists Metjū Tkačaks Baltajā namā bija kopā ar vairākiem komandas locekļiem, fotografējās un demonstrēja izcīnītās medaļas. Vienā brīdī Floridas "Panthers" zvaigzne uzjautāja prezidentam, vai viņš vēlētos aplikt ap kaklu medaļu, uz ko Tramps atbildēja: "Jā, noteikti. Es to neatdošu."
Tkačaks atbildēja: "Es to apmainīšu pret pildspalvu."
"I'm not giving it back. I never thought I'd have this on."
“I'm not giving it back. I never thought I’d have this on.” pic.twitter.com/uVsimHrIjd
"Fox News" vēsta, ka Tramps pēcāk stāstīja, ka bija "forši" panēsāt medaļu, piebilstot: "Es nekad nedomāju, ka man būs iespēja to aplikt."
Hokeja komanda vēlāk piedalīsies ASV prezidenta ikgadējā uzrunā Kongresam. Kā jau ziņots, arī sieviešu hokeja izlase bija uzaicināta piedalīties, bet noraidīja ielūgumu. Uzvaras dienā pār Kanādu telefonsarunā ar vīriešu hokeja izlasi Tramps bija pajokojis par to, kāpēc viņam obligāti ir jāuzaicina sieviešu izlase uz šo svinīgo pasākumu.
Šis gadījums ar medaļu seko pēc tam, kad cilvēki internetā izsmēja Trampu par to, ka viņš pieņēmis Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado piešķirto Nobela Miera prēmiju. Jau toreiz cilvēki norādīja, ka viņš ir gatavs pieņemt jebkuru balvu, kas viņam nepienākas.