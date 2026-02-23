"Tas vairs nav hokejs!" Kanādas izlases treneris kritizē olimpisko spēļu fināla papildlaika formātu
Kanādas hokeja izlases galvenais treneris Džons Kūpers pēc zaudējuma 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīra finālā netaupīja kritiku papildlaika izspēles formātam, kurš arī izšķirošaja mačā bija trīs pret trīs.
Jau ziņots, ka svētdien, 22. februārī, 2026. gada ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrā triumfēja ASV izlase, kas papildlaikā ar 2:1 pieveica Kanādu. Uzvaras vārtus papildlaika otrajā minūtē guva Džeks Hjūzs.
Kamēr amerikāņi varēja līksmot par uzvaru pār principiālo sāncensi, Kanādas izlasē valdīja liela vilšanās. To neslēpa galvenais treneris Džons Kūpers, kurš nebja priecīgs par saglabāto papildlaika izspēles formātu trīs pret trīs arī finālmačā. "Četri hokejisti tika noņemti no spēles. Rezultātā tas vairs nav hokejs. Ir visai zināms iemesls, kāpēc šāda veida papildlaiks un pēcspēles metieni ieviesti spēlē - TV kanāli vēlas, lai spēle beidzās. Līdz ar to šis ir ātra noslēguma formāts. Ir iemesls, kāpēc tāds netiek spēlēts Stenlija kausa finālā un izslēgšanas spēlēs." NHL, sākot ar izslēgšanas spēlēm, papildlaiki tiek spēlēti līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.
"Paši spriediet, kura šodien bija labākā komanda," vilšanos neslēpa Neitans Makinons, kurš pats mača gaitā netrāpīja tukšos vārtos. Tieši izdevību neizmantošanu (kanādieši izdarīja 42 metienus pret amerikāņu 28) viņš skaidroja kā galveno zaudējuma iemeslu. "Šādus metienus citās dienās mestu iekšā. Pats netrāpīju tukšos vārtus un gribētu šo momentu izdzīvot vēlreiz. Iniciatīva bija mūsu pusē un mums vienkārši bija jātrāpa vārtos, ko neizdarījām."
Cits kanādiešu līderis, Konors Makdeivids, kurš ieguva turnīra vērtīgākā hokejista balvu, slavēja ASV vārtsarga, Konora Helebuka sniegumu. "Man šķita, ka mēs nospēlējām labu spēli. Man arī likās, ka amerikāņu vārtsargs aizvadīja lielisku maču." Savukārt Sindijs Krosbijs, kurš ceturtdaļfinālā pret Čehiju gūtās traumas dēļ izlaida arī finālu (lēmumu par nespēlēšanu pieņēma viņš pats), izteicās, ka ir grūti noskatīties šādu maču no malas.
"Vieglāk ir spēlēt nekā skatīties. Man šķiet, ka jābūt lepniem par to, kā aizvadījām turnīru. Mēs finālspēlē paveicām visu, izņemot vārtu gūšanu. Man šķita, ka bijām pelnījuši ko vairāk." Kanādai šis kļuva par pirmo sudrabu olimpiskajās spēlēs kopš 1994. gada. 2010. un 2014. gadā, kad pēdējās divas reizes pirms šī gada turnīra NHL hokejisti piedalījās olimpiādē, Kanāda izcīnīja zeltu.