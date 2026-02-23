Latvijas un Igaunijas zemledus makšķernieki mērās ar robežezerā noķertajiem lomiem un cīnās par kausu
Sestdien, 21. februārī, Latvijas-Igaunijas pierobežā, aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā, norisinājās zemledus makšķerēšanas sacensības “Ilgāja zivtiņa” jeb “Kikkajarve kalakono”. Jau 12. reizi latvieši un igauņi satikās uz šī abu valstu robežas ezera, lai labi pavadītu laiku un noskaidrotu, kuras valsts zemledus makšķernieki izcīnīs ceļojošo kausu.
Pasākums pulcēja gan pieredzējušus makšķerniekus, gan jaunus entuziastus, kuri bija gatavi pārbaudīt savas prasmes, satikt domubiedrus un baudīt īstu ziemas dienu svaigā gaisā
Pēc starta signāla uz ledus devās 99 dalībnieki – 26 no Igaunijas un 73 no Latvijas Pēc trim stundām, sacensībām noslēdzoties, tika svērtas un mērītas lomā noķertās zivis, lai noskaidrotu dienas veiksmīgākos un pasniegtu balvas.
🏁Godalgotais trijnieks pēc zivju lielākā kopsvara (vīriešiem)
🔹3. vieta – Janus Kaskema 2,251 kg
🔹2. vieta – Jānis Skulte 2,466 kg
🔹1. vieta – Sandijs Dūdelis 2,475 kg.
🏁Godalgotais trijnieks pēc zivju lielākā kopsvara (sievietēm)
🔹3. vieta – Ella Plūksne 0,403 kg
🔹2. vieta – Līga Klepere 0,495 kg
🔹1. vieta - Kaili Pettai 1,00 kg
Mazākā zivs – Madars Dāvids 7,5 cm gara zivs.
Lielākā zivs - Jaanus Kaskema 1,082 kg asaris.
Vecākais sacensību dalībnieks – Valdis Kalekaurs.
Jaunākais sacensību dalībnieks – Romet Reintamm.
🏆Valstu konkurencē pārāki izrādījās Latvijas makšķernieki – vidējais loma svars sasniedza 0,534 kg uz vienu dalībnieku. Līdz ar to ceļojošais kauss arī turpmāk paliks Veclaicenē. Igaunijas komandas rezultāts bija 0,401 kg uz dalībnieku.