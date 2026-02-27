UEFA Čempionu līgā bez pārmaiņām: Madrides "Real" pretiniekos ielozē Mančestras "City" jau piekto sezonu pēc kārtas
UEFA Čempionu līgā futbolā vienā no astotdaļfināla pāriem piektdien tika ielozētas Madrides "Real" un Mančestras "City" komandas. Madrides un Mančestras klubi izslēgšanas turnīrā savā starpā spēkosies piekto sezonu pēc kārtas. Pāra uzvarētājai ceturtdaļfinālā pretī stāsies Minhenes "Bayern" vai Bergāmo "Atalanta".
15 - Real Madrid & Manchester City have met 15 times in the @ChampionsLeague— OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2026
Real wins: 5
Draws: 5
City wins: 5
Real goals: 25
City goals: 26
Matched. pic.twitter.com/XAD15ifpdC
Daudziem grandiem problēmas sagādājušais Norvēģijas klubs "Bodo"/"Glimt" izslēgšanas turnīra otrajā kārtā cīnīsies ar Lisabonas "Sporting" par iespēju tikties ar Leverkūzenes "Bayer" vai Londonas "Arsenal".
Spānijas un Anglijas klubu dueļi būs vēl divos astotdaļfināla pāros, turklāt to uzvarētājas ceturtdaļfinālā cīnīsies savā starpā. Šajos pāros "Barcelona" tiksies ar Ņūkāslas "United", bet Madrides "Atletico" - ar Totenhemas "Hotspur".
Pērnā gada čempione Parīzes "Saint-Germain" (PSG) cīnīsies ar Londonas "Chelsea", bet astotdaļfināla blakus pārī būs Stambulas "Galatasaray" duelis ar citu angļu komandu "Liverpool".
Pirmās spēles notiks 10. un 11. martā, bet atbildes mači tiks aizvadīti nedēļu vēlāk.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".
Piektdien norisinājās izlozes arī Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) klubu turnīru nākamajos divos līmeņos - UEFA Eiropas līgā un UEFA Konferences līgā.
UEFA Eiropas līgā izloze saveda kopā "Nottingham Forest" un "Midtjylland", kas britu komandu pamatturnīrā uzvarēja viesos ar rezultātu 3:2. Pāra uzvarētāja ceturtdaļfinālā tiksies ar "Stuttgart" vai "Porto".
Tikmēr Birmingemas "Aston Villa" spēkosies ar "Lille" vienību, kuru aizpērn pārspēja Konferences līgas ceturtdaļfinālā. Šī pāra uzvarētāja tiksies ar kādu no itāļu komandām - "Bologna" vai "AS Roma".
Vēl astotdaļfinālos "Freiburg" spēkosies ar "Genk", uzvarētāji pretī saņemot Vigo "Celta" vai Lionas "Olympique". Tāpat gaidāma "Ferencvaros" spēkošanās ar "Braga" un Atēnu "Panathinaikos" cīņa ar Seviljas "Real Betis".
Konferences līgā Londonas "Crystal Palace" cīnīsies ar Larnakas AEK par iespēju tikties ar Florencas "Fiorentina" vai Čenstohovas "Rakow". Pamatturnīrā pirmo vietu ieņēmusī "Strasbourg" spēkosies ar "Rijeka", bet blakus pārī spēkosies "Mainz 05" ar Olomoucas "Sigma".
Tikmēr Poznaņas "Lech" cīnīsies ar Doneckas "Shakhtar", kas mājas spēles arī aizvada Polijā, un ceturtdaļfinālā šī pāra uzvarētāju gaidīs Alkmāras AZ vai Prāgas "Sparta". Vēl astotdaļfinālos būs "Samsunspor" un Madrides "Rayo Vallecano" duelis, kā arī "Celje" un Atēnu AEK pretstāve.