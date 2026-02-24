FOTO, VIDEO: Rīgas lidostā sagaidīts olimpisko spēļu bronzas medaļnieks Krūzbergs

Olimpiešus sagaida lidostā
Rīgas lidostā otrdien tika sagaidīti Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu dalībnieki, starp kuriem bija arī bronzas medaļu ieguvušais šorttrekists Roberts Krūzbergs.
Kopā ar sportistiem no Itālijas atgriezās arī treneri, apkalpojošais personāls, mediju komanda un delegācijas vadība.
Pēc ierašanās Rīgā Krūzbergs, kā arī ventspilnieki Kārlis Krūzbergs un Jēkabs Kalenda devās svinīgā braucienā uz Ventspils koncertzāli "Latvija". Sportistus vedīs īpaši noformētas automašīnas Valsts policijas ekipāžu pavadībā.
Aptuveni plkst. 21 Ventspilī, laukumā pie koncertzāles "Latvija", notiks oficiāla sportistu sagaidīšana. Pasākuma laikā pūtēju orķestra pavadībā godinās Krūzbergu un Kalendu. Sveikšanas laikā sportistiem pasniegs arī pašvaldības domes piešķirtās naudas balvas par panākumiem olimpiskajās spēlēs.
Kā ziņots, Krūzbergs olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē, nodrošinot Latvijai otro godalgu aizvadītajās olimpiskajās spēlēs. Neskatoties uz sacensību laikā gūto ceļgala savainojumu, sportists turpināja startus un sasniedza augstāko Latvijas rezultātu olimpiskajā šorttrekā. Savukārt bobslejists Kalenda savās pirmajās olimpiskajās spēlēs divnieku ekipāžā ieguva astoto, bet četrinieku ekipāžā desmito vietu.
Par sniegumu olimpiskajās spēlēs Ventspils domes deputāti piešķīra Krūzbergam 7000 eiro naudas balvu. Īpaša pateicība izteikta arī sportista trenerim Kārlim Krūzbergam par profesionālo darbu, ieguldījumu un atbalstu ceļā uz olimpisko panākumu - viņam piešķirta 3500 eiro naudas balva, kā arī Roberta Krūzberga pirmajiem treneriem Mārim Birzulim un Irinai Ozoliņai, katram piešķirot 1500 eiro naudas balvu par ieguldījumu sportista izaugsmes veicināšanā.