Melnā pēdējā sekunde arī Lietuvas izlasei, kas Islandē "izsēj" 21 punkta pārsvaru
Lietuvas vīriešu basketbola izlase piektdien Pasaules kausa kvalifikācijas trešajā mačā viesos zaudēja Islandei, kurai uzvaru ar pēdējās sekundes metienu nodrošināja Elvars Fridriksons. Lietuvieši Reikjavīkā notikušajā mačā zaudēja ar 85:86 (21:24, 23:19, 24:11, 17:32).
From -21 in the fourth.— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) February 27, 2026
ICELAND HAVE DONE THE IMPOSSIBLE TO DEFEAT LITHUANIA!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/KPLRUO7llc
Lietuvas basketbolisti bija vadībā no otrās ceturtdaļas un pēdējā desmitminūtē iekrāja 21 punkta pārsvaru, taču nespēja apturēt Fridriksonu, kurš otrajā puslaikā guva 22 no saviem 34 punktiem. Pēc Igna Sargjūna precīzajiem soda metieniem Lietuva sešas sekundes pirms pamatlaika beigām bija vadībā ar viena punkta pārsvaru, taču Islandes pēdējā uzbrukumā Fridriksons bija precīzs no soda laukuma un izrāva mājiniekiem uzvaru.
Vloclavekas "Anwil" saspēles vadītājam Fridriksonam šajā mačā bija arī sešas rezultatīvas piespēles un trīs pārtvertas bumbas. Otrs ražīgākais ar 14 punktiem bija Trigvi Hlinasons.
Lietuvai 19 punkti un 11 bumbas zem groziem bija Marekam Blaževičam, bet 16 punktus guva Ažuls Tūbelis.
Otrā šīs grupas spēlē Lukas Banki vadītā Itālija viesos ar rezultātu 93:57 (32:14, 19:13, 14:19, 28:11) pārspēja Lielbritāniju.
Pēc trīs spēlēm D grupā Islandei un Itālijai ir pa divām uzvarām, bet Lietuva un Lielbritānija guvušas pa vienai uzvarai.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros, arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.