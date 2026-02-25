Zināms Latvijas hokeja izlases pārbaudes spēļu grafiks pirms 2026. gada pasaules čempionāta
Latvijas hokeja izlase, gatavojoties 2026. gada pasaules čempionātam, kopumā aizvadīs veselas astoņas pārbaudes spēles, no kurām četras savā laukumā, bet četras izbraukumā.
Aprīļa sākumā Latvijas valstsvienība Rīgā uzsāks gatavošanos pasaules čempionātam un pārbaudes spēlēs 8. un 9. aprīlī "Xiaomi Arēnā" uzņems Austrijas izlasi, bet nākamās divas spēles aizvadīs Somijas pilsētā Lahti, kur 22. aprīlī mērosies spēkiem ar mājiniekiem somiem, bet dienu vēlāk spēlēs ar Dānijas valstsvienību.
Pēc pārbaudes mačiem Somijā izlase 2. un 3. maijā Slovākijā aizvadīs divas spēles ar mājiniekiem, bet 6. un 7. maijā Rīgā pārbaudes mačos spēki tiks samēroti ar Norvēģijas izlasi.
Šveicē notiekošajā 2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur tiksies ar mājiniekiem šveiciešiem, kā arī ASV, Somijas, Vācijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas valstsvienībām. 2026. gada pasaules meistarsacīkstes no 15. līdz 31. maijam notiks Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā.
Latvija ir pasaules čempionāta dalībniece jau kopš 1997. gada. Augstākais rezultāts sasniegts 2023. gadā, kad tika izcīnītas bronzas medaļas. 2025. gada čempionātā latviešu hokejisti netika ārā no grupas, samierinoties ar 10. vietu. Tieši šo pašu pozīciju hokejisti ieguva arī 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.