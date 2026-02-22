Noslēguma ceremonija Veronā: olimpiskie svētki izskan ar vērienu
FOTO: Krāšņs olimpisko spēļu noslēgums Veronā; Latvijas karogu nes Krūzbergs un Eiduka
Milānā un Kortīnā aizvadītās ziemas olimpiskās spēles svētdien noslēdzās ar krāšņu un emocionālu ceremoniju Veronā, pieliekot punktu vairākas nedēļas ilgušiem sporta svētkiem, kuros netrūka ne dramatisku finālu, ne vēsturisku sasniegumu.
Noslēguma ceremonijā Latvijas karogu nesa bronzas medaļas ieguvējs šorttrekists Roberts Krūzbergs un distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka.
Roberts Krūzbergs Spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē šorttrekā, nodrošinot pirmo Olimpisko medaļu Latvijas vēsturē šajā sporta veidā. Savukārt Patrīcija Eiduka sasniedza augstāko rezultātu Latvijas distanču slēpošanas vēsturē, izcīnot 11. vietu 50km distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 km brīvā stila distancē ar intervāla startu.
Šajās ziemas Olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēja lielākā delegācija valsts vēsturē - 68 sportisti, startējot 9 sporta veidos un 28 disciplīnās, vēlreiz apliecinot Komanda Latvija izaugsmi un konkurētspēju starptautiskajā arēnā.
Milānas-Kortīnas Ziemas Olimpiskajās spēlēs Latvijas sportisti demonstrēja konkurētspējīgu un daudzpusīgu sniegumu vairākos sporta veidos, sasniedzot virkni augstvērtīgu rezultātu un izcīnot divas Olimpiskās medaļas.
Ļoti spēcīgs sniegums bija kamaniņu sportā - Elīna Ieva Bota izcīnīja 2. vietu, vīriešu konkurencē Kristers Aparjods ieguva augsto 4. vietu, bet divnieku sacensībās Bogdanova/Robežniece izcīnīja 4. vietu, savukārt Bots/Plūme – 5. vietu. Arī komandu stafetē Latvijas kvartets finišēja 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no goda pjedestāla.
Izcilākais panākums tika sasniegts šorttrekā - Roberts Krūzbergs 1500 metru distancē izcīnīja 3. vietu, nodrošinot Latvijai Olimpisko bronzu. Tāpat 1000 metru distancē viņš ieguva augsto 5. vietu.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.
Distanču slēpošanā vēsturiski augstu rezultātu sasniedza Patrīcija Eiduka, izcīnot 11. vietu 50km distancē klasiskajā stilā un 15. vietu 10 km brīvajā stilā 111 sportistu konkurencē, kā arī kopā ar Kitiju Auziņu komandu sprinta finālā ierindojoties 13. vietā. Biatlonā augstvērtīgāko sniegumu demonstrēja Estere Volfa, kura 10 km iedzīšanā izcīnīja 11. vietu, bet 7,5 km sprintā bija 16. vietā. Baiba Bendika sprintā sasniedza 15. vietu. Kopumā Latvijas sportisti demonstrēja stabilu sniegumu, vairākās disciplīnās sasniedzot vēsturiski nozīmīgus rezultātus dažādos ziemas sporta veidos.