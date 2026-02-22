Vēsturiska bronza un sudrabs kamaniņās: Latvija noslēdz olimpisko spēļu sacensības ar divām medaļām
Noslēdzoties Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībām, Latvijas delegācija ar vienu sudraba un vienu bronzas godalgu ierindojās 24. vietā medaļu ieskaitē.
Latvijai šajās olimpiskajās spēlēs bija divas godalgas, sudrabu kamaniņu sportā izcīnīja Elīna Ieva Bota un bronzu šorttrekā - Roberts Krūzbergs, kurš Latvijai izcīnīja vēsturē pirmo medaļu sacensībās, kas nenotiek ledus trasē. Vēl augstvērtīgākus rezultātus Latvija ziemas olimpiskajās spēlēs sasniegusi 2014. un 2010. gadā.
Elīna Ieva Bota - olimpiskā vicečempione
Otrdien, 10. februārī, Latvijas kamaniņu sportiste Elīna Ieva Bota kļuva par olimpisko vicečempioni kamaniņu sportā.
Olimpiskajās spēlēs tika sadalīti 116 medaļu komplekti un pie godalgām tika 29 valstu sportisti.
Medaļu ieskaitē priekšlaicīgi uzvaru nodrošināja Norvēģija. Tās kontā bija 41 medaļa, no kurām 18 bija zelta, 12 - sudraba, bet 11 - bronzas. Gan zelta medaļu, gan kopējo godalgu skaita ziņā Norvēģija sasniegusi jaunu ziemas spēļu rekordu.
Otro vietu ar 12 zelta, 12 sudraba un deviņām bronzas medaļām ieņēma ASV, bet trešā ar desmit zelta, septiņām sudraba un trim bronzas medaļām bija Nīderlande.
Roberts Krūzbergs - olimpisko spēļu bronzas medaļnieks
2026. gada 14. februārī par 1500 metru šorttrekā bronzas medaļnieku kļuva Latvijas sportists Roberts Krūzbergs.
Desmit zelta medaļas bija arī ceturtajā vietā esošajai mājiniecei Itālijai, taču mazāk sudraba medaļu - sešas. Tāpat itāļu kontā bija 14 bronzas, kas kopējo medaļu skaita ziņā (30) viņiem dod trešo pozīciju, aiz Norvēģijas (41) un ASV (33).
Piektajā vietā ar astoņām zelta, desmit sudraba un astoņām bronzas medaļām bija Vācija, kurai ar tikpat zelta, deviņām sudraba un sešām bronzas godalgām sekoja Francija. Astoņi olimpiskie čempioni bija arī Zviedrijai, kurai bija arī sešas sudraba un četras bronzas medaļas.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles noslēgsies šovakar.