Brazīliešu vārtsargs Brunu Fernandišs, kurš pasūtīja sava bērna mammas slepkavību un kuras līķi izbaroja suņiem, grasās kļūt par politiķi
Kad 19. februārī Brazīlijas kausa izcīņas pirmajā kārtā laukumā devās “Associação Desportiva Vasco da Gama” pret “Velo Clube”, vairāk par spēles rezultātu sabiedrības uzmanību piesaistīja “Associação Desportiva Vasco da Gama” vārtsargs, 41 gadu vecais Brunu Fernandišs des Doriss di Souza. Pirms 12 gadiem viņš kļuva par globāla mēroga “slavenību”, saņemot 22 gadu cietumsodu par savas bijušās mīļākās un bērna mātes slepkavības pasūtīšanu. Nu viņš paziņojis, ka nākotnē pievērsīsies politikai.
🚨 Bruno Fernandes de Souza, a former Flamengo goalkeeper, has been registered to play in the Copa Do Brasil for Vasco-AC.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026
The goalkeeper was sentenced to 22-years in prison in 2013 for ordering the murder, kidnapping, and dismemberment of his ex-girlfriend, Eliza Samudio.
She… pic.twitter.com/4L3nOHrNRY
Līdz 2010. gada jūnijam Brunu Fernandišs bija pasaulslavenā Riodežaneiro kluba “Flamengo” kapteinis, līdz tika apsūdzēts savas bijušās mīļākās, modeles Elizas Samudio slepkavībā. Ar šo modeli viņam bija vardarbības pilnas ārlaulības attiecības, kuras viņš pārtrauca pēc tam, kad sieviete uzzināja par savu grūtniecību un atteicās izdarīt abortu. 2010. gada 10. februārī viņa dzemdēja Fernandiša dēlu un iesūdzēja viņu tiesā par bērna uzturlīdzekļu saņemšanu, kamēr Fernandišs centās vienoties ar izdevīgu līgumu, pārejot uz pasaulslaveno “AC Milan”. 10. jūnijā Samudio bez vēsts. Futbolista 17 gadus vecais brālēns liecināja, ka pēc Fernandiša pasūtījuma narkotirgoņi nolaupīja Samudio, nožņaudza un viņas līķi sadalīja gabalos, tos izbarojot rotveileriem.
2013. gada 8. martā Fernandišam par Samudio slepkavības pasūtīšanu piesprieda 22 gadu ieslodzījumu, taču cietumā viņš nesēdēja pārāk ilgi. 2017. gada februārī viņa advokāti iesniedza prasību sakarā ar apelācijas pārāk lēno izskatīšanu un toreizējais Brazīlijas Augstākās federālās tiesas tiesnesis lika Fernandišu atbrīvot, kamēr viņa apelācija tiek izskatīta. Par spīti sabiedrības sašutumam, uzreiz pēc izlaišanas no cietuma Fernandišs saņēma vairāku klubu priekšlikumus un sāka spēlēt “Boa Esporte Clube”. Viņa prieki nebija ilgi, jo jau aprīlī Brazīlijas augstākā tiesa lika viņu vēlreiz arestēt, uzskatot, ka viņa aizstāvība bija daļēji vainojama apelācijas lēnā izskatīšanā. Tomēr 2019. gadā Fernandišu vēlreiz izlaida no cietuma, ļaujot sodu izciest atvieglotā režīmā — trenējoties un spēlējot, naktīs ievērojot mājas arestu. 2023. gada janvārī viņu nosacīti atbrīvoja pavisam.
Bruno Fernandes das Dores de Souza, o goleiro Bruno, disse que vai sair candidato este ano por Minas Gerais, em sua cidade natal.— JR Freitas (@jrfreitasofc_) February 17, 2026
O Partido Liberal (PL) vem forte este ano. pic.twitter.com/jmS5Q329VE
Nesen vietējiem medijiem Fernandišs pastāstīja, ka pēc karjeras beigām un piespriestā soda termiņa beigām 2031. gadā viņš plāno kandidēt vēlēšanās savā dzimtajā Ribeirandasnevisas pilsētā Minasžeraisas štatā un jau saņēmis uzaicinājumus no vairākām partijām, taču vēl nav izlēmis, kurai pievienoties, pavēstīja izdevums “Need To Know”. Skaidra ir tikai viņa politiskā orientācija: “Nav nekādu variantu, ka es nebūšu labējais [politiķis],” viņš paziņojis.
Likteņa ironija, Fernandiša dēls Brunu Samudio di Souza arī ir vārtsargs, spēlē “Botafogo” jaunatnes komandā un, iespējams, kādreiz pārstāvēs arī Brazīlijas nacionālo izlasi.
Bruno Samudio, filho de Eliza, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. O menino cresceu sem mãe e sem o apoio do pai. Mesmo assim, deu a volta por cima sozinho, mostrando que a força para vencer vem de dentro e não de quem deveria estar ao seu lado. pic.twitter.com/VC7pqWIpmj— Senhora RIVOTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) June 19, 2025
Bet ja kādu tomēr interesē “Associação Desportiva Vasco da Gama” un “Velo Clube” spēles rezultāts, tad pēc pamatlaika 1:1 neizšķirta Brunu Fernandiša klubs zaudēja pēcspēles 11 metru sitienos ar 2:3.