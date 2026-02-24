Brazīliešu vārtsargs Brunu Fernandišs, kurš pasūtīja sava bērna mammas slepkavību un kuras līķi izbaroja suņiem, grasās kļūt par politiķi
foto: AFP/Scanpix
Brazīliešu vārtsargs Brunu Fernandišs 2013. gadā saņēma 22 gadu ieslodzījumu par sava bērna mātes, modeles Elizas Samudio slepkavības pasūtīšanu, taču jau 2017. gadā Fernandesu izlaida no cietuma, un viņš atsāka futbolista karjeru. Pēc sekojošām juridiskām cīņām un neilga laika pavadīšanas atkal cietumā kopš 2023. gada viņš ir uz brīvām kājām, baudot nosacītu atbrīvošanu.
Futbols

Brazīliešu vārtsargs Brunu Fernandišs, kurš pasūtīja sava bērna mammas slepkavību un kuras līķi izbaroja suņiem, grasās kļūt par politiķi

Nils Zālmanis

Jauns.lv

Kad 19. februārī Brazīlijas kausa izcīņas pirmajā kārtā laukumā devās “Associação Desportiva Vasco da Gama” pret “Velo Clube”, vairāk par spēles rezultātu sabiedrības uzmanību piesaistīja “Associação Desportiva Vasco da Gama” vārtsargs, 41 gadu vecais Brunu Fernandišs des Doriss di Souza. Pirms 12 gadiem viņš kļuva par globāla mēroga “slavenību”, saņemot 22 gadu cietumsodu par savas bijušās mīļākās un bērna mātes slepkavības pasūtīšanu. Nu viņš paziņojis, ka nākotnē pievērsīsies politikai.

Brazīliešu vārtsargs Brunu Fernandišs, kurš pasūtī...

Līdz 2010. gada jūnijam Brunu Fernandišs bija pasaulslavenā Riodežaneiro kluba “Flamengo” kapteinis, līdz tika apsūdzēts savas bijušās mīļākās, modeles Elizas Samudio slepkavībā. Ar šo modeli viņam bija vardarbības pilnas ārlaulības attiecības, kuras viņš pārtrauca pēc tam, kad sieviete uzzināja par savu grūtniecību un atteicās izdarīt abortu. 2010. gada 10. februārī viņa dzemdēja Fernandiša dēlu un iesūdzēja viņu tiesā par bērna uzturlīdzekļu saņemšanu, kamēr Fernandišs centās vienoties ar izdevīgu līgumu, pārejot uz pasaulslaveno “AC Milan”. 10. jūnijā Samudio bez vēsts. Futbolista 17 gadus vecais brālēns liecināja, ka pēc Fernandiša pasūtījuma narkotirgoņi nolaupīja Samudio, nožņaudza un viņas līķi sadalīja gabalos, tos izbarojot rotveileriem.

2013. gada 8. martā Fernandišam par Samudio slepkavības pasūtīšanu piesprieda 22 gadu ieslodzījumu, taču cietumā viņš nesēdēja pārāk ilgi. 2017. gada februārī viņa advokāti iesniedza prasību sakarā ar apelācijas pārāk lēno izskatīšanu un toreizējais Brazīlijas Augstākās federālās tiesas tiesnesis lika Fernandišu atbrīvot, kamēr viņa apelācija tiek izskatīta. Par spīti sabiedrības sašutumam, uzreiz pēc izlaišanas no cietuma Fernandišs saņēma vairāku klubu priekšlikumus un sāka spēlēt “Boa Esporte Clube”. Viņa prieki nebija ilgi, jo jau aprīlī Brazīlijas augstākā tiesa lika viņu vēlreiz arestēt, uzskatot, ka viņa aizstāvība bija daļēji vainojama apelācijas lēnā izskatīšanā. Tomēr 2019. gadā Fernandišu vēlreiz izlaida no cietuma, ļaujot sodu izciest atvieglotā režīmā — trenējoties un spēlējot, naktīs ievērojot mājas arestu. 2023. gada janvārī viņu nosacīti atbrīvoja pavisam.

Nesen vietējiem medijiem Fernandišs pastāstīja, ka pēc karjeras beigām un piespriestā soda termiņa beigām 2031. gadā viņš plāno kandidēt vēlēšanās savā dzimtajā Ribeirandasnevisas pilsētā Minasžeraisas štatā un jau saņēmis uzaicinājumus no vairākām partijām, taču vēl nav izlēmis, kurai pievienoties, pavēstīja izdevums “Need To Know”. Skaidra ir tikai viņa politiskā orientācija: “Nav nekādu variantu, ka es nebūšu labējais [politiķis],” viņš paziņojis.

Likteņa ironija, Fernandiša dēls Brunu Samudio di Souza arī ir vārtsargs, spēlē “Botafogo” jaunatnes komandā un, iespējams, kādreiz pārstāvēs arī Brazīlijas nacionālo izlasi.

Bet ja kādu tomēr interesē “Associação Desportiva Vasco da Gama” un “Velo Clube” spēles rezultāts, tad pēc pamatlaika 1:1 neizšķirta Brunu Fernandiša klubs zaudēja pēcspēles 11 metru sitienos ar 2:3.

Tēmas

BrazīlijaBrazīlijas futbola izlaseAugstākā tiesa

Citi šobrīd lasa