Oskars Batņa gūst vārtus, "Pelicans" uzvar un turpina cīņu par iekļūšanu Somijas čempionāta izslēgšanas spēlēs
Latvijas uzbrucējs Oskars Batņa piektdien guva vārtus Somijas hokeja čempionāta spēlē un kopā ar Lahti "Pelicans" komandu svinēja uzvaru. "Pelicans" mājās ar 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Vāsas "Sport".
🚨 Oskars Batņa realizē vairākumu un gūst vārtus!pic.twitter.com/1jhsMw5xqp— zemledus (@zemledus) February 27, 2026
Batņa 32 sekundes pirms pirmā perioda beigām savā ierastajā manierē vārtu priekšā pielaboja ripas lidojuma virzienu, vairākumā panākdams 2:0. Šosezon Batņa Somijas līgā 26 spēlēs guvis septiņus vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles.
Citā mačā aizsargs Bogdans Hodass vienā no spēles epizodēm tika noraidīts līdz spēles beigām, kamēr Mikeli "Jukurit" viesos ar 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) papildlaikā pārspēja Helsinku HIFK. Vēl piektdien aizsarga Artūra Andžāna pārstāvētā Hemēnlinnas HPK mājās ar 1:5 (1:1, 0:0, 0:4) zaudēja Lapēnrantas "SaiPa" ar vārtsargu Gustavu Dāvi Grigalu rezervē.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, pirmajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa".
Pašlaik "Pelicans" ar 74 punktiem ieņem 10. vietu, izslēgšanas spēlēs iekļūst pirmās 12 komandas, no 5. līdz 12. spēlējot astotdaļfinālā. No 13. vietas "pelikānus" šķir 10 punkti.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".