Bez pāris zobiem, bet ar zeltu: ASV izlases hokejista Džeka Hjūza smaids pēc fināla kļūst par interneta hitu
Ņūdžersijas “Devils” zvaigzne Džeks Hjūzs svētdien kļuva par sociālo tīklu galveno sarunu tematu pēc tam, kad 2026. gada Milānas–Kortīnas ziemas olimpisko spēļu vīriešu hokeja zelta spēlē papildlaikā guva uzvaras vārtus ASV izlasei pret Kanādu.
Trešajā periodā Hjūzs saņēma augstu nūju sejā no Floridas “Panthers” un Kanādas izlases uzbrucēja Sema Beneta, kā rezultātā viņš zaudēja un apskādēja vairākus zobus, taču spēja turpināt spēli un platformā "X" izpelnījās milzu atzinību un uzmanību.
Jack Hughes is an Olympic gold medalist. 🥇 #MilanoCortina2026 #WinterOlympics pic.twitter.com/43VCWKdUat— NHL (@NHL) February 22, 2026
Sākotnēji “Devils” Hjūzu 2019. gada NHL draftā izvēlējās ar pirmo numuru. Viņš ir trīskārtējs NHL Zvaigžņu spēles dalībnieks, un šajā sezonā viņš tajā iesoļoja ar trim sezonām pēc kārtas, kurās sakrājis vismaz 70 punktus.
Pirksta savainojums šosezon līdz šim ierobežojis Hjūzu līdz 36 NHL spēlēm, taču viņš laikus atveseļojās, lai Milānā pārstāvētu ASV izlasi.
Hjūzs parādīja milzīgu raksturu un apņēmību, pārvarot pirksta traumu un spēlējot augstā līmenī “Devils” sastāvā, un to pašu viņš apliecināja arī svētdien — pēc augstās nūjas, kas citos apstākļos kādu spēlētāju varētu pat izsist no spēles.
Jau vēstīts, ka Džekam Hjūzam gūstot uzvaras vārtus olimpisko spēļu turnīra fināla papildlaikā, ASV vīriešu hokeja izlase svētdien izcīnīja zelta medaļas. Finālā Milānā ASV ar 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Kanādu.
ASV izlase par olimpisko čempioni kronēta trīs reizes, iepriekš to paveicot 1960. un 1980. gadā. Pirms 46 gadiem to paveica ASV izlase, kuras sastāvā lielākoties bija amatieri.