"Putina m**ka!" Ostapenko mačā pret Krievijas sportisti Kaļinsku "nodod zibeņus"
Par negaidītu interneta sensāciju kļuvuši Latvijas pirmās raketes Aļonas Ostapenko izteikumi Dubaijas "WTA 1000" turnīra mačā, kurā sportiste mērojās spēkiem ar Krievijas tenisisti Annu Kaļinsku.
Jau ziņots, ka 16. februārī Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko Dubaijas "WTA 1000" turnīra mačā ar 6-2, 1-6, 4-6 piekāpās krievietei Annai Kaļinskai, nepārvarot turnīra pirmo kārtu. Abas tenisistes savā starpā tikušās četras reizes, visās uzvarot Kaļinskai. Pēdējā tikšanās reizē 2024. gada Maiami "WTA 500" turnīrā krieviete bija pārāka ar 6-3, 6-1.
Tomēr nu, vairāk nekā nedēļu pēc mača, par negaidītu interneta sensāciju kļuvuši Aļonas izteiktie vārdi kādai Kaļinskas atbalstītājai. Kā sociālajos tīklos norāda fane, "Aļona kādā brīdī iesaukusies, ka krieviem vajadzētu aizliegt spēlēt tenisu". "Pēc šādiem vārdiem es, protams, vēl vairāk apņēmos atbalstīt mūsu [Krievijas] meitenes, veltot viņām aizvien skaļākus aplausus," pauž sieviete.
На теннисном турнире в Дубае во время матча Калинская(РФ)-Остапенко(Латвия) произошёл инцидент. Теннисистка Остапенко обозвала российскую болельщицу,которая весь матч её провоцировала,«путинской подстилкой» и «блядью» Болельщица же представила это как проявление русофобии.— 𝐉🛟K (@j__o__k__) February 25, 2026
Кринж pic.twitter.com/lkMlqbP2jL
Fane norāda, ka pēc trešā seta, kurā uzvarēja krieviete, Aļona pret viņu esot pagriezusies, nodēvējot viņu par "krievu m**ku". "Es negaidīju, ka sportiste apvainos līdzjūtējus viņu paustā atbalsta dēļ. Tomēr es neapvainojos. Viņas vārdi mani nekādā veidā nespēj sāpināt!" norāda Kaļinskas atbalstītāja, piebilstot, ka šī pieredze bija neveikla.
Jāpiemin, ka vairums sociālo tīklu lietotāju gan nostājušies Latvijas tenisistes pusē, atbalstot viņas rīcību. "Piekrītu Ostapenko," norāda Aleksandrs. "Viņa lietoja pareizos izteicienus, lai paustu savu attieksmi par notikušo," savu viedokli par Ostapenko izteikumiem paudis Jans. Bet vēl kāds norādījis, ka laikā kamēr Krievijas sportistiem ir atļauta dalība sacensībās, agresorvalsts turpina nogalināt ukraiņu sportistus.
Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā šobrīd pakāpusies uz 26. vietu. Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, otrajā vietā ir Polijas tenisiste Iga Švjonteka, bet trešā ir Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina. Tālāk ir amerikānietes Korija Gofa, Džesika Pegula un Amanda Aņisimova, itāliete Jasmīne Paolīni apsteigusi krievieti Mirru Andrejevu un ir septītā, bet desmitnieka beigās ir ukrainiete Eļina Svitoļina un kanādiete Viktorija Mboko.